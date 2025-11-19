Tilak: सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने लगाया सफेद तिलक, जानें इसका धार्मिक महत्व

Tilak Importance: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने श्री सत्य साईं जिले में आयोजित श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लिया. सुबह लगभग 10 बजे पीएम मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और उनकी महासमाधि पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की.समारोह में शामिल होने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर सफेद रंग का तिलक देखा गया. इसे देखकर लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ी कि उन्होंने लाल, पीला या अन्य किसी रंग के बजाय सफेद चंदन का तिलक क्यों लगाया. इसी संदर्भ में यह जानना रोचक है कि शास्त्रों में अलग-अलग रंग के तिलक का क्या महत्व बताया गया है.

लाल तिलक (कुमकुम या सिंदूर)

लाल रंग शक्ति, ऊर्जा, उत्साह और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. कुमकुम का तिलक मुख्य रूप से देवी पूजा में लगाया जाता है। यह मंगल ग्रह से भी जुड़ा माना जाता है और साहस, आत्मविश्वास तथा बल की वृद्धि करता है.

पीला तिलक (हल्दी या केसर)

हल्दी और केसर का तिलक शुद्धता, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है. पीला तिलक देवगुरु बृहस्पति और धार्मिक संस्कारों से जुड़ा होता है. यह बुद्धि, विवेक और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है.

सफेद तिलक (चंदन)

सफेद चंदन का तिलक शांति, सुकून और सात्त्विकता का प्रतीक है. यह भगवान विष्णु और शिव भक्तों द्वारा लगाया जाता है. माना जाता है कि सफेद चंदन से शरीर में ठंडक, मन में स्थिरता और सोच में स्पष्टता आती है.

काला तिलक (भस्म या काजल)

काला तिलक मुख्य रूप से भैरव, हनुमान और कृष्ण भक्त लगाते हैं. यह नजर दोष से बचाने वाला, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और साहस बढ़ाने वाला माना जाता है.

केसरिया तिलक

केसरिया रंग त्याग, वैराग्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है. साधु-संत और संन्यासी इसी रंग का तिलक लगाते हैं। यह आंतरिक शक्ति, तपस्या और उन्नति का सूचक होता है.

भस्म तिलक (राख)

यह भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और जीवन की अस्थिरता तथा वैराग्य का प्रतीक है. मान्यता है कि भस्म तिलक अहंकार को समाप्त करता है और आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित करता है.

तिलक लगाने का आध्यात्मिक महत्व

तिलक आज्ञा चक्र (भ्रूमध्य) को सक्रिय करता है. मानसिक तनाव कम करता है. एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाता है. शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है. धार्मिक और सामाजिक पहचान को दर्शाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)