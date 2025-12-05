पुतिन को पढ़ना चाहिए गीता के ये 5 श्लोक, बताते हैं कब युद्ध लड़ना उचित?

Gita Gyaan : दुनिया की सुपरपॉवर बनने की राह पर चल रहा रूस और उसके राष्‍ट्रपति पुतिन के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर होती है. इस समय रूसी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं. अपने दोस्‍त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत आए पुतिन को एक शानदार और मीनिंगफुल तोहफा मिला है.

तोहफे में मिली गीता

यह तोहफा है रूसी भाषा में अनूदित होकर मिली भागवद्गगीता. महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्‍ण ने अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था, उसका लोहा पूरी दुनिया आज भी मान रही है. सफल, सुखद जीवन पाने के लिए दुनिया भर के मोटिवेशनल स्‍पीकर्स और कूटनीतिज्ञ भी गीता में दिए गए ज्ञान का उपयोग करते हैं. गीता पूरे जीवन का ज्ञान समेटे हुए है. आज हम उन कुछ श्‍लोकों के बारे में जानते हैं, जो युद्ध, व्‍यापार और ताकत जैसे हर मोर्चे पर डटकर खड़े पुतिन के लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं.

गीता के सबसे महत्‍वपूर्ण श्‍लोक

1. कर्म पर ध्यान

श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

अर्थ: आपको केवल अपने कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, फल पर कभी नहीं. इसलिए, अपने कर्मों के फल के कारण को (फल को) मत मानो, और न ही कर्म न करने (आलस्य) में आसक्ति रखो.

जीवन पाठ: सफलता के लिए परिणाम की चिंता किए बिना अपने काम पर पूरी तरह ध्यान दें.

2. मन का नियंत्रण

श्लोक: उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ (अध्याय 6, श्लोक 5)

अर्थ: मनुष्य को स्वयं के द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए. वास्तव में, मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु भी.

जीवन पाठ: मन को वश में रखना सफलता और खुशी की कुंजी है. यह आपका सबसे बड़ा सहायक या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है.

3. सुख-दुख की समभाव

श्लोक: मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥ (अध्याय 2, श्लोक 14)

अर्थ: हे कुंतीपुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख-दुख उत्पन्न होते हैं, वे आते-जाते रहते हैं. अतः उन्हें सहना सीखो.

जीवन पाठ: सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं; उनसे विचलित हुए बिना उन्हें सहन करना सीखें.

4. धर्मयुक्त युद्ध

श्लोक: "स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते" (अध्याय 2, श्लोक 33)

श्‍लोक का सार : अपने कर्तव्य (धर्म) को देखते हुए, तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है.

5. समभाव रहना

श्लोक: "सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि" (अध्याय 2, श्लोक 38)

श्‍लोक का सार : सुख-दुख, लाभ-हानि, जय-पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे.