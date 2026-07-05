/मुस्लिम देश में 47 मीटर ऊंचा मंदिर! UNESCO ने कहा वैश्विक धरोहर; PM मोदी करेंगे दौरा

यहां की रामायण गैलरी को देखकर समझ आता है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में भी सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी रही हैं. मंदिर परिसर में हर शाम एक खास रामायण बैले नृत्य का आयोजन भी होता है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है. पीएम मोदी की इस यात्रा से इस सांस्कृतिक धरोहर को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी.