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मुस्लिम देश में 47 मीटर ऊंचा मंदिर! UNESCO ने कहा वैश्विक धरोहर; PM मोदी करेंगे दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान योग्याकार्ता के ऐतिहासिक प्रम्बानान मंदिर की यात्रा दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों और साझा इतिहास को एक नई मजबूती देगी.

Published: Jul 05, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:09 PM IST
मुस्लिम देश में 47 मीटर ऊंचा मंदिर! UNESCO ने कहा वैश्विक धरोहर; PM मोदी करेंगे दौरा

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