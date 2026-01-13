Pongal Festival : मकर संक्रांति से शुरू होगा 4 दिन का पोंगल फेस्टिवल, दूध उफनने से पता चलता है किसके घर आएगी समृद्धि

Pongal in which state : सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व मकर संक्रांति पूरे देश में अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है. जैसे- असम में बिहू, गुजरात में उत्‍तरायण, उत्‍तर भारत में खिचड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल. यह पर्व नई फसल के आने की खुशी में मनाते हैं. वैसे तो पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्‍योहार है लेकिन तमिलनाडु राज्‍य में पोंगल की धूम सबसे ज्‍यादा रहती है. पंचांग के अनुसार इस साल पोंगल 14 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा. हर दिन अलग-अलग रस्‍में निभाई जाती हैं.

मटके में बनाते हैं पोंगल

पोंगल पर्व के पहले दिन मटके में दूध और नए चावल व गुड़ डालकर पोंगल नामक का पकवान बनाया जाता है. पोंगल बनाने के लिए जब मटके में दूध और चावल को पकाया जाता है, तब यदि दूध उफनकर मटके से बाहर आए तो इसे बेहद शुभ माना जाता है. जबकि आम दिनों में दूध का उफनना, जलना अशुभ माना जाता है. खासतौर पर दूध पूर्व दिशा की ओर गिरे तो यह बताता है कि घर में पूरे साल सुख-समृद्धि बढ़ेगी. जब ऐसा होता है तो महिलाएं खुश होकर शंख बजाती हैं और भगवान को धन-समृद्धि के लिए धन्‍यवाद देती हैं.

प्रकृति को देते हैं धन्‍यवाद

पोंगल पर्व नई फसल के आगमन की खुशी के साथ प्रकृति को धन्‍यवाद देने का मौका होता है. इस दौरान किसान अपनी फसलों के लिए सूर्य, इंद्र देव और पशुधन का आभार प्रकट करते हैं. इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पोंगल डिश को तैयार करना.

थाई और सूर्य पोंगल

पोंगल पर्व के दौरान भोगी, थाई पोंगल और सूर्य पोंगल मनाते हैं. यानी कि सूर्य देव की पूजा करते हैं. मट्टू पोंगल में विशेष रूप से बैलों और गायों की पूजा की जाती है. उन्‍हें नहलाकर, सजाकर उनकी आरती की जाती है. साथ ही पोंगल पर खिचड़ी बनाई जाती है. नए चावल, मूंग दाल और घी से बनी खिचड़ी खाई जाती है.

