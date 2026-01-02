2026 Pongal : जब सूर्य गोचर करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं. साथ ही इसी दिन से सूर्य उत्‍तरायण होते हैं. यानी कि धरती का उत्‍तरी गोलार्द्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है तो सूर्य उत्‍तर से निकलने लगते हैं. यूं कहें कि सूर्य के निकलने की दिशा थोड़ी उत्‍तर की ओर खिसक जाती है. यह समय बेहद शुभ माना जाता है. मकर संक्रांति पर्व भारत के लगभग हर राज्‍य में मनाया जाता है, लेकिन मनाने का तरीका अलग-अलग होता है. साथ ही नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया आदि देशों में भी मकर संक्रांति मनाई जाती है. इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को है. जानिए कब कहां और कैसे मकर संक्रांति मनाई जाएगी.

पोंगल - तमिलनाडु में मकर संक्रांति का त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है. यह 4 दिन तक चलता है. किसान इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं. पोंगल पर्व में पोंगल पकवान बनाया जाता है. पोंगल को नए चावल, दूध, गुड़ और इलायची डालकर बनाते हैं. साथ ही इस दिन इंद्र देव और सूर्य की पूजा की जाती है. यह समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

यह भी पढ़ें: गुरु मंगल का धार्मिक योद्धा योग, 6 राशियों के लिए बेहद शुभ, देगा साहस-सुख और ढेर सारा पैसा

Add Zee News as a Preferred Source

लोहड़ी - पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाते हैं. इसमें एक दिन पहले रात को आग जलाई जाती है, जिसमें नई फसल गेहूं की बालियां, मक्‍का, तिल, रेवड़ी आदि अर्पित की जाती है. यह रबी की फसल की कटाई और अग्नि देवता की पूजा का मौका होता है. लोग लोहिड़ी जलाकर उसके चारों ओर लोकनृत्‍य गिद्दा करते हैं.

बिहू पर्व - असम में बिहू मनाया जाता है. यहां मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला बिहू पर्व 7 दिन तक चलता है. इस दौरान भगवान की पूजा करते हैं और नए-नए पकवान बनाकर भोग लगाते हैं.

पतंग महोत्सव - गुजरात में मकर संक्रांति पर रंग-बिरंगी पतंग उड़ाने की परंपरा है. साथ तिल के लड्डू खाए जाते हैं. इस दिन लोग अपना काफी समय सूर्य की रोशनी में बिताते हैं.

यह भी पढ़ें: पूर्णिमा कब है? पौष पूर्णिमा से शुरू होगा कल्‍पवास, स्‍नान-दान, पूजा का मुहूर्त जान लें

संक्रांति - वहीं कर्नाटक, केरल, महाराष्‍ट्र और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं. यहां संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करने, सूर्य को अर्ध्‍य देने और तिल-गुड़ खाने व बांटने की परंपरा है.

खिचड़ी - उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहते हैं. इस दिन कई अनाजों और सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है. यह बेहद पौष्टिक होती है. साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया जाता है. कश्‍मीर में शिशुर सेंक्रांत कहते हैं. इस दिन से यहां थोड़ी ठंड कम होने लगती है.

थाईलैंड-नेपाल में मकर संक्रांति

भारत के अलावा करीब आधा दर्जन से ज्‍यादा अन्‍य देशों में भी मकर संक्रांति मनाते हैं. बांग्लादेश में इसको पौष संक्रांति, नेपाल में माघे संक्रांति खिचड़ी संक्रांति, थाईलैंड में सोंगकरन, लाओस में पि मा लाओ, म्यांमार में थिंयान, कंबोडिया में मोहा संगक्रान और श्री लंका में पोंगल एवं उझवर तिरुनल के रूप में मनाते हैं. यहां भी मकर संक्रांति के दिन विशेष पकवान बनाने, सूर्य देव और अन्‍य देवताओं की पूजा करने, नृत्‍य करने की परंपरा है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)