Shiv Chalisa Path: सोमवार हो या प्रदोष व्रत, ये दिन और तिथि शिव जी को समर्पित है. इस दिन भक्त शिव जी के निमित्त व्रत का संकल्प करते हैं और विशेष पूजा-उपासना करते हैं. अन्न-धन के साथ ही इस दिन विशेष सामग्रियों का दान करना भी शुभ होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महादेव की साधना करने से भक्त के जीवन के कष्ट और भय का नाश होता है. जीवन में सुख बढ़ता है.
इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना अति शुभ माना जाता है. शिव जी को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल तरीका है. ऐसा करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकते हैं. विशेषकर सोमवार को या प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करने का विशेष महत्व है. हालांकि कुछ लोगों का व्यस्त जीवन होता है, ऐसे में पूरे शिव चालीसा का पाठ करना मुश्किल होता है. ऐसे में शिव चालीसा की कुछ प्रभावशाली पंक्तियों का पाठ करने से भी शिव जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है. जल्द ही इन पंक्तियों के पाठ का शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं. आइए इन पंक्तियों और अर्थ को जानें.
"जय गिरिजा पति दीन दयाला।
सदा करत सन्तन प्रतिपाला॥"
पंक्ति का अर्थ- हे मां पार्वती के स्वामी और असहायों पर दया करने वाले शिव जी आपकी जय हो. आप ही हैं जो संतों और सज्जनों की रक्षा करते हैं.
"कर त्रिशूल डमरू विरजाई।
अघ निवारि सन्तन सुखदाई॥"
शिव चालीसा की इस पंक्ति का अर्थ- शिव जी के हाथों में त्रिशूल व डमरू सुशोभित हैं. आप लोगों के पापों का नाश करते हैं और सुख देते हैं.
"देवन नीधि की पुकार जुहारी।
आय गरल आप ही पचारी॥"
शिव चालीसा की इस पंक्ति का अर्थ- समुद्र मंथन के समय विष निकला और देवताओं ने रक्षा की प्रार्थना की. महादेव आप ही थे वो जिन्होंने विषपान कर सृष्टि की रक्षा की.
"पूजन रामचन्द्र जब कीन्हा।
जीत के लंक विभीषण दीन्हा॥"
शिव चालीसा की इस पंक्ति का अर्थ- श्रीराम ने आपकी पूजा की और आपकी ही कृपा व आशीर्वाद से लंका पर उन्होंने जीत हासिल की. विभीषण को लंका का राजा बनाया.
"कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर।
भये प्रसन्न दिए इच्छित वर॥"
शिव चालीसा की इस पंक्ति का अर्थ- हे प्रभु शंकर आप भक्तों की सच्ची और कठिन तप को जब देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित वरदान देते हैं.
सोमवार को या प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें. स्नान आदि कर सफेद वस्त्र पहनें. घर में या मंदिर जाकर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं. दीपक जलाएं और महादेव की आरती करें. शिव जी के सामने बैठे और शिव चालीसा का पाठ करें. पूरा शिव चालीसा का पाठ न कर पाएं तो श्रद्धा के साथ ऊपर की पंक्तियों का पाठ करें. अब फल और मिठाई का भोग भगवान को लगाएं. जीवन में सुख और मानसिक शांति बढ़ेगी.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)