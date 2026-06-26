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Shiv Chalisa: संपूर्ण शिव चालीसा पढ़ने का समय नहीं है? इन पंक्तियों का विधि-विधान से करें पाठ, भोलेनाथ हो जाएंगे प्रसन्न!

Powerful Lines Of Shiv Chalisa: शिव जी को समर्पित दिन सोमवार या प्रदोष व्रत पर शिव चालीसा का पाठ करना शुभ होता है, लेकिन पूरा पाठ संभव न हो तो उसकी विशेष पंक्तियों का पाठ करके भी शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है. आइए उन पंक्तियों को जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 26, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:22 AM IST
Shiv Chalisa: संपूर्ण शिव चालीसा पढ़ने का समय नहीं है? इन पंक्तियों का विधि-विधान से करें पाठ, भोलेनाथ हो जाएंगे प्रसन्न!
Image Credit: AI (Shiv Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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