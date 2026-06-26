इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना अति शुभ माना जाता है. शिव जी को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल तरीका है. ऐसा करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकते हैं. विशेषकर सोमवार को या प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करने का विशेष महत्व है. हालांकि कुछ लोगों का व्यस्त जीवन होता है, ऐसे में पूरे शिव चालीसा का पाठ करना मुश्किल होता है. ऐसे में शिव चालीसा की कुछ प्रभावशाली पंक्तियों का पाठ करने से भी शिव जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है. जल्द ही इन पंक्तियों के पाठ का शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं. आइए इन पंक्तियों और अर्थ को जानें.