मन में बार-बार आएं निगेटिव विचार तो तुरंत पढ़ लें ये मंत्र, झट से मिलेगा सुकून, बदल जाएगा मूड

Powerful Mantras: कई बार महत्‍वपूर्ण काम करने, मीटिंग, यात्रा आदि पर जाने से पहले या बेवजह ही मन में बुरे विचार आने लगते हैं. डर लगता है असफल होने का खौफ हो जाता है. यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हो कुछ ताकतवर मंत्र आपकी मदद कर सके हैं.

ज्‍योतिष शास्‍त्र, लाल किताब आदि में कुछ ऐसे मंत्रों का जिक्र किया है जो नकारात्‍म‍क विचारों को तेजी से दूर करके सकारात्‍मकता का संचार करते हैं. वरना लंबे समय तक ऐसे नकारात्‍मक विचार या एंजायटी का रहना कई समस्‍याएं देता है. व्‍यक्ति की शारीरिक-मानसिक सेहत पर बुरा असर डालती है. उसका चैन-सुकून छीन लेती है. आत्‍मविश्‍वास कम करती है.

नकारात्‍मक विचार दूर करने वाले 5 मंत्र

1. दुर्गा मंत्र : ॐ दुम् दुर्गायै नमः

यह मंत्र बहुत ताकतवर है यह न केवल नकारात्‍मक विचारों से मुक्ति देता है, बल्कि माहौल की नकारात्‍मकता को भी दूर करता है. शत्रुओं से बचाव करता है. एक तरह से यह मंत्र नकारात्‍मकता और आपके बीच आपके लिए ढाल बनता है.

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2. गायत्री मंत्र : 'ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्'.

तन-मन को शुद्ध करके नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में यह मंत्र बहुत कारगर है. साथ ही यह एकाग्रता भी बढ़ाता है. सही-गलत में पहचान करने की शक्ति देता है.

3. हनुमान मंत्र: 'ॐ हनु हनुमते नमो नमः'

कोई महत्‍वपूर्ण काम करने से पहले डर लगे, असहजता महसूस हो तो यह मंत्र पढ़ें. आपका आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा, सकारात्‍मकता बढ़ेगी.

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4. महामृत्युंजय मंत्र : 'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम्. उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्'.

भगवान शिव को समर्पित यह मंत्र भय, अकाल मृत्‍यु, नकारात्मकता आदि से रक्षा करने में बेहद प्रभावी है.

5. हनुमान चालीसा

हनुमान चालीसा का पाठ करना व्‍यक्ति को तुरंत सकारात्‍मकता देता है. संकटों से बचाव करता है. हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के आसपास भी निगेटिविटी नहीं आती है.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)