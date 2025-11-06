Pradosh Vrat 2025: प्रदोष व्रत में इन चीजों से करें शिवलिंग का अभिषेक, भोलेनाथ की कृपा से बाधाओं का अंत!

Pradosh Vrat 2025 Date: प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित है. इस व्रत पर भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. ऐसी मन्यता है कि जो साधक इस दिन व्रत के दिन सच्चे भाव से पूजा-पाठ और उपवास रखते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है. प्रदोष व्रत पर अगर शिवलिंग पर कुछ चीजों को अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो महादेव अति प्रसन्न होंगे. धन, दौलत, सुख और समृद्धि घर में बनी रहती है. मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत और नवंबर 2025 का दूसरा प्रदोष व्रत 17 नवंबर 2025 को रखा जाएगा. आइए जानें शिवलिंग पर किन चीजों को अर्पित करें.

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 7 खास वस्तुएं (Offer These 7 Special Items To The Shivling)

प्रदोष व्रत पर गाय का कच्चा दूध अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो मानसिक शांति मिलेगी और काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

प्रदोष व्रत पर बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और काम में आ रही बाधाओं का अंत होता है. धन-समृद्धि बनी रहती है.

प्रदोष व्रत पर अगर गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करें तो घर में लक्ष्मी स्थिर होंगी और सुख-समृद्धि प्राप्त होगी.

प्रदोष व्रत पर अगर शिवलिंग पर काले तिल को अर्पित करें तो शनि दोष का प्रभाव कम होने लगेगा और अचानक धन की प्राप्ति होगी.

प्रदोष व्रत पर दही से शिवलिंग पर अभिषेक करें तो जीवन में स्थिरता बनी रहती है और आर्थिक बेहतर होती है.

प्रदोष व्रत पर अगर शिवलिंग पर शहद अर्पित करें तो सौभाग्य में वृद्धि होगी और कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है.

प्रदोष व्रत पर शिवलिंग की पूजा करें और अक्षत चढ़ाएं तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. घर में धन की आवक बनी रहेगी.

