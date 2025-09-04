Shukra Pradosh Vrat: हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं, जो कि कृष्‍ण पक्ष और शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखे जाते हैं. सितंबर महीने में भी 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं ये क्रमश: भाद्रपद माह के शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और आश्विन मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखे जाएंगे. इसमें पहला प्रदोष व्रत बहुत खास है क्‍योंकि इस दिन एक विशेष संयोग बन रहा है, जो धन प्राप्ति के योग बना रहा है. प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है.

प्रदोष व्रत 2025 सितंबर

पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर को सुबह 4 बजकर 8 मिनट पर शुरू होगी और 6 सितंबर को प्रातः 3 बजकर 12 मिनट पर समाप्‍त होगी. लिहाजा 5 सितंबर, शुक्रवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा. चूंकि यह प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा.

शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम में रहेगा. क्‍योंकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है. 5 सितंबर, शुक्रवार को प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 38 मिनट से रात 8 बजकर 55 मिनट के बीच रहेगा. इस समय में विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें.

मां लक्ष्‍मी की भी करें पूजा

शुक्र प्रदोष का दिन भगवान शिव के साथ-साथ मां लक्ष्‍मी की कृपा पाने का दिन भी होता है. शुक्रवार का दिन मां लक्ष्‍मी को समर्पित है. शुक्रवार की रात मां लक्ष्‍मी की पूजा करके खीर का भोग लगाएं. कनकधारा स्‍तोत्र का पाठ करें, कौडि़यां अर्पित करें और फिर उन्‍हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्‍थान पर रख लें. ये उपाय करना मां लक्ष्‍मी की कृपा से खूब धन दिलाता है.

वहीं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा में शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जातक को अपार धन-दौलत दिलाता है. प्रदोष व्रत के दिन महादेव को खीर, दही या फिर सूजी के हलवे का भोग लगाएं.

