सितंबर का पहला प्रदोष व्रत बहुत खास, ये एक काम करने से शिव जी के साथ मां लक्ष्‍मी भी होंगी प्रसन्‍न, भरभराकर मिलेगा धन
धर्म

सितंबर का पहला प्रदोष व्रत बहुत खास, ये एक काम करने से शिव जी के साथ मां लक्ष्‍मी भी होंगी प्रसन्‍न, भरभराकर मिलेगा धन

Pradosh Vrat: सितंबर महीने का पहला प्रदोष बहुत खास है. इस प्रदोष व्रत के दिन ऐसा संयोग बन रहा है जो भगवान शिव की कृपा तो दिलाएगा ही, साथ ही मां लक्ष्‍मी का आशीर्वाद भी दिलाएगा. जानिए कब है सितंबर महीने का पहला प्रदोष. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:26 AM IST
सितंबर का पहला प्रदोष व्रत बहुत खास, ये एक काम करने से शिव जी के साथ मां लक्ष्‍मी भी होंगी प्रसन्‍न, भरभराकर मिलेगा धन

Shukra Pradosh Vrat: हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं, जो कि कृष्‍ण पक्ष और शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखे जाते हैं. सितंबर महीने में भी 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं ये क्रमश: भाद्रपद माह के शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और आश्विन मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखे जाएंगे. इसमें पहला प्रदोष व्रत बहुत खास है क्‍योंकि इस दिन एक विशेष संयोग बन रहा है, जो धन प्राप्ति के योग बना रहा है. प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है. 

यह भी पढ़ें: दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए हो जाएं तैयार, बुध-शुक्र देंगे 4 राशि वालों को बेशुमार धन-दौलत

प्रदोष व्रत 2025 सितंबर 

पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर को सुबह 4 बजकर 8 मिनट पर शुरू होगी और 6 सितंबर को प्रातः 3 बजकर 12 मिनट पर समाप्‍त होगी. लिहाजा 5 सितंबर, शुक्रवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा. चूंकि यह प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा. 

शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम में रहेगा. क्‍योंकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है. 5 सितंबर, शुक्रवार को प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 38 मिनट से रात 8 बजकर 55 मिनट के बीच रहेगा. इस समय में विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. 

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण से भी ज्‍यादा खतरनाक है उससे पहले का ये डेढ़ घंटा, इन लोगों पर आ सकता है संकट, वजह भी जान लें

मां लक्ष्‍मी की भी करें पूजा 

शुक्र प्रदोष का दिन भगवान शिव के साथ-साथ मां लक्ष्‍मी की कृपा पाने का दिन भी होता है. शुक्रवार का दिन मां लक्ष्‍मी को समर्पित है. शुक्रवार की रात मां लक्ष्‍मी की पूजा करके खीर का भोग लगाएं. कनकधारा स्‍तोत्र का पाठ करें, कौडि़यां अर्पित करें और फिर उन्‍हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्‍थान पर रख लें. ये उपाय करना मां लक्ष्‍मी की कृपा से खूब धन दिलाता है. 

वहीं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा में शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जातक को अपार धन-दौलत दिलाता है. प्रदोष व्रत के दिन महादेव को खीर, दही या फिर सूजी के हलवे का भोग लगाएं. 

यह भी पढ़ें: इनकम डबल, खुशियां ट्रिपल, सक्‍सेस भी कदमों में लोट जाएगी! सूर्य की राशि में बुध देंगे पैसा ही पैसा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Pradosh Vrat

