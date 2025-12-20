Pradosh Vrat 2026: कब है साल 2026 का पहला गुरु प्रदोष व्रत, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष उपाय

Pradosh Vrat 2026: भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है. महादेव की पूजा सबसे सरल मानी गई है. वे एक लोटे जल से भी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं. मान्यता है कि जो व्यक्ति हर महीने आने वाले प्रदोष व्रत को नियमानुसार रखता है तो उन पर शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है. साथ ही भगवान शिव के आशीर्वाद के घर-परिवार में खुशहाली बनी रहती है. इतना ही नहीं, प्रदोष व्रत के शुभ प्रभाव से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत कब है, इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन-कौन से हैं.

कब है 2026 का पहला प्रदोष व्रत?

दृक पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 दिसंबर 2025 को देर रात 1 बजकर 47 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 1 जनवरी 2026 को रात 10 बजकर 22 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा. इस दिन प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 35 मिनट से लेकर 8 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. यानी नए साल में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए 2 घंटे 44 मिनट का समय मिलेगा. इस दौरान भगवान शिव की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा.

काले तिल और जल का अभिषेक

गुरु प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें. इसके बाद शिव मंदिर जाएं. एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें काले तिल के कुछ दाने डाल दें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से पितृ दोष शांत होते हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

आटे के चौमुखी दीपक का विधान

गुरु प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आटे के दीपक जलाना अत्यंत फलदायी होता है. शुद्ध आटे से 5 चौमुखी दीपक तैयार करें. इसके बाद इन दीपकों को शिव मंदिर में जाकर महादेव के सामन जलाएं. यह उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता का संचार करता है. इसके साथ ही शिव जी को उनके प्रिय बेलपत्र अर्पित करना न भूलें, क्योंकि इसके बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है.

कनेर के फूलों से महादेव का श्रृंगार

भगवान शिव को पुष्पों में पीले और सफेद कनेर अत्यंत प्रिय हैं. गुरु प्रदोष के दिन अगर आप महादेव को कनेर के फूलों की माला या फूल चढ़ाते हैं, तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं. मान्यता है कि इस उपाय को करने से जीवन की बड़ी से बड़ी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं और रुकी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं.

'श्री शिवाय नमस्तुभ्यं' महामंत्र का जाप

मंत्रों में महान शक्ति होती है. प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर की चौखट पर या मंदिर के भीतर शांत चित्त होकर बैठें और 'श्री शिवाय नमस्तुभ्यं' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. यह मंत्र न सिर्फ मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाले संकटों के लिए सुरक्षा कवच का काम भी करता है.

