Pradosh Vrat 2026 : प्रदोष व्रत सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला व्रत है. जनवरी का पहला प्रदोष तो और भी खास है क्‍योंकि इस दिन 2 ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, जिससे व्रत का कई गुना ज्‍यादा फल मिलेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:56 AM IST
प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा? बन रहा ऐसा शुभ संयोग व्रत-पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Pradosh Vrat kab hai : हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस दिन शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है. प्रदोष व्रत रखने और सच्‍चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है इसका भी विशेष महत्‍व होता है. जैसे- सोमवार के प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष, मंगलवार के प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष, शुक्रवार के प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं. जनवरी महीने का पहला प्रदोष व्रत जो कि माघ मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाएगा, कई कारणों से विशेष है. इस दिन एक नहीं कई शुभ योग बन रहे हैं. जानिए जनवरी महीने का प्रदोष व्रत कब है और यह क्‍यों इतना खास है? 

प्रदोष व्रत 2026 जनवरी 

पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी को शाम 8 बजकर 16 मिनट से शुरू होगा और 16 जनवरी 2026 को रात 10 बजकर 21 मिनट पर समाप्‍त होगा. प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है, जो कि 16 जनवरी की शाम को रहेगा. लिहाजा प्रदोष व्रत 16 जनवरी 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा का उत्तरायण 4 राशियों के लिए शानदार, 6 महीने में मिलेगा अकूत पैसा और करियर ग्रोथ

16 जनवरी को प्रदोष व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 22 मिनट से रात 8 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जीवन की सारी परेशानियां दूर करता है. बीमारियां दूर होती हैं. 

प्रदोष व्रत पर मासिक शिवरात्रि का शुभ योग 

प्रदोष व्रत पर 2 बहुत शुभ योग बन रहे हैं. यह प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है, जो कि माता लक्ष्‍मी का भी आशीर्वाद दिलाएगा. यह व्रत करने से अपार धन-समृद्धि मिलती है. शुक्र प्रदोष व्रत स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है. इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और घर में देवी लक्ष्मी वास करती हैं. वहीं प्रदोष व्रत के दिन ही मासिक शिवरात्रि भी है. लिहाजा प्रदोष व्रत रखने से मासिक शिवरात्रि समेत दोनों व्रतों का फल मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: सूर्य की तरह चमकता हुआ भाग्‍य लेकर पैदा होते हैं इन बर्थडेट वाले लोग, हर हाल में पाते हैं बड़ी सक्‍सेस

मासिक शिवरात्रि 2026 

मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है. पंचांग के अनुसार, माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 जनवरी की सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और 17 व 18 जनवरी की मध्‍यरात्रि 12 बजकर 33 मिनट पर समाप्‍त होगी. मासिक शिवरात्रि की निशिता काल में की जाती है जो कि 16 जनवरी की देर रात 11 बजकर 42 मिनट से 12 बजकर 34 मिनट तक है. लिहाजा मासिक शिवरात्रि व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: खरमास खत्‍म फिर भी नहीं होंगी शादियां, ये ग्रह बना वजह, इन लोगों पर होगा भारी असर

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

