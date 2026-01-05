Pradosh Vrat 2026: खूब बढ़ेगी धन-दौलत और सुख-समृद्धि, शिव जी बरसाएंगे कृपा, शुक्र प्रदोष व्रत पर कर लें ये काम

Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत अत्यंत प्रभावशाली और पुण्यदायी माना गया है. यह दिन देवाधिदेव महादेव को समर्पित होता है, इसलिए अवसर पर उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. हिंदू महीने में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है, जिससे जीवन खुशहाल रहता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 जनवरी 2026 को पड़ेगी. ऐसे में इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा. चूंकि, 16 जनवरी को त्रयोदशी तिथि पर शुक्रवार का संयोग बन रहा है. इसलिए इस बार का प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन उपायों को करने से शिवजी की असीम कृपा प्राप्त होगी.

माघ शुक्र प्रदोष व्रत 2026 तिथि, शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, माघ कृष्ण त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी 2026 को रात 8 बजकर 16 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 16 जनवरी 2026 को रात 10 बजकर 21 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक, शुक्र प्रदोष व्रत 16 जनवरी को ही रखा जाएगा. इसके अलावा इस दिन प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 47 मिनट से लेकर 8 बजकर 28 मिनट तक रहेगा.

प्रदोष व्रत 2026 पूजन विधि

हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को पड़ने वाले शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें. इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें. पूजन के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल अर्पित करें. इसके साथ ही इस दौरान "ओम् नमः शिवाय" का उच्चारण करते रहें. पूजन कार्य संपन्न होने पर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और भगवान शिव की आरती करें.

शुक्र प्रदोष व्रत के उपाय

सुख-समृद्धि और धन में वृद्धि के लिए- अगर आप अपने परिवार की आर्थिक उन्नति और संपत्ति में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन सवा किलो साबुत चावल (अक्षत) और दूध का दान करें. इन सामग्रियों को किसी शिव मंदिर में श्रद्धापूर्वक अर्पित करने से घर में बरकत आती है और दरिद्रता दूर होती है.

आर्थिक तंगी से मुक्ति का उपाय- अगर कड़ी मेहनत के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और पैसा हाथ में नहीं टिकता, तो यह उपाय कारगर साबित हो सकता है. एक पीले रेशमी कपड़े में हल्दी की सात साबुत गांठें बांध लें और इसे केले के वृक्ष की जड़ के पास रख आएं. यह उपाय धन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में बेहद सहायक माना गयाहै.

मनचाही नौकरी और प्रमोशन के लिए- लंबे समय से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं या ऑफिस में प्रमोशन रुका हुआ है, तो प्रदोष व्रत के दिन एक मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उसका मुख बंद कर दें. इस घड़े को किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करें और उनका आशीर्वाद लें. मान्यता है कि इससे करियर की बाधाएं दूर होती हैं और रोजगार के नए अवसर मिलते हैं.

बिजनेस में सफलता के लिए- अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पीपल के एक पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक का चिह्न बनाएं. इसे भगवान नारायण के चरणों में अर्पित करते हुए 'ॐ नमो भगवते नारायणाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही भगवान को पीले रंग की मिठाई या केले का भोग लगाएं. यह उपाय आपके करियर और व्यापार के लिए वरदान साबित हो सकता है.

शत्रुओं से मुक्ति के लिए- अगर गुप्त शत्रु आपकी तरक्की में बाधा डाल रहे हैं या आप शत्रुओं के भय से परेशान हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन शमी पत्र को गंगाजल या साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. ऐसा करते समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार जाप करें.

