Pradosh Vrat 2026: कब रखा जाएगा मार्च का पहला सोम प्रदोष व्रत? शिवजी को प्रसन्न करने के लिए करें 5 जरूरी काम

Pradosh Vrat 2026: सनातन धर्म में त्रयोदशी तिथि देवाधिदेव महादेव को समर्पित मानी गई है. यही वजह है हर महीने की इस तिथि पर भगवान शिव समेत उनके पूरे परिवार की पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि जो कोई इस दिन विधि-विधान से व्रत रखकर शिवजी की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. पंचांग की गणना के अनुसार हर महीने दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं- पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में. दृक पंचांग के मुताबिक, मार्च महीने का पहला सोम प्रदोष व्रत 16 तारीख को रखा जाएगा. ऐसे में आए जानते हैं कि मार्च के पहले सोम प्रदोष व्रत के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए.

सोम प्रदोष व्रत कब है?

पंचांग के अनुसार, चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजकर 40 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 17 मार्च को सुबह 9 बजकर 23 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, चैत्र कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 को ही रखा जाएगा और इसी दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी.

प्रदोष काल में करें शिव-पार्वती की उपासना

प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा सूर्यास्त के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है. ऐसे में इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल और शहद अर्पित करें. इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है.

रुद्राभिषेक से मिलेगी अशुभ ग्रहों से मुक्ति

मनोकामनाओं की पूर्ति और आरोग्य प्राप्ति के लिए इस दिन रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी होता है. शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करने से कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं. रुद्राभिषेक करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में संपन्नता आती है.

पितृ दोष से मुक्ति के लिए क्या करें

कहा जाता है कि पितरों के आशीर्वाद के बिना जीवन में उन्नति नहीं होती. ऐसे में सोम प्रदोष के दिन एक लोटे में जल लेकर उसमें कच्चा दूध और काले तिल मिलाएं. इसके बाद इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हुए अभिषेक करें. ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति पितृ दोष से मुक्ति पा लेता है.

दान-पुण्य है जरूरी

सोम प्रदोष के दिन की गई सेवा और दान का फल अनंत गुना होता है. ऐसे में सोम प्रदोष व्रत के दिन अपनी क्षमता के अनुसार, मंदिर में अन्न, वस्त्र या पूजन सामग्री का दान करें. ऐसा करने से चिंताओं से मुक्ति मिलती है. साथ ही घर-परिवार में बरकत होती है.

इन चीजों से करें महादेव का श्रृंगार

शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रकृति की प्रिय चीजें अर्पित करना चाहिए. सोम प्रदोष पर उन्हें हरसिंगार के फूल, बेला, शुद्ध घी, दही और काला तिल चढ़ाएं. सोम प्रदोष व्रत पर ऐसा करने से घर में शांति और ऐश्वर्य का संचार होता है.

