Pradosh Vrat: प्रदोष व्रत पर भगवान शिव को अर्पित करें ये चीजें, महादेव की कृपा से शुरू हो जाएंगे अच्छे दिन

Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है. प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है. पंचांह के अनुसार, इस बार 16 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बन रहा है. शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष काल (सूर्यास्त के समय) में की गई पूजा से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन के सभी संकटों का नाश करते हैं. इसके अलावा इस दिन की गई शिव पूजा का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है. वैसे तो भगवान शिव की पूजा में उन्हें कई चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन इस दिन विशेष चीजों को अर्पित करने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाना शुभ है.

प्रदोष व्रत 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल माघ मास का प्रथम प्रदोष व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा. त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 15 जनवरी 2026, शाम 08 बजकर 16 मिनट से होगी. जबकि इस तिथि का समापन 16 जनवरी 2026 को देर रात 10 बजकर 21 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, प्रदोष व्रत 16 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा. प्रदोष व्रत के लिए यह तिथि सर्वमान्य है.

प्रदोष व्रत पर शिवजी को चढ़ाएं ये चीजें

बाधाओं से मुक्ति के लिए- मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का विभिन्न सामग्रियों से अभिषेक करने पर विशिष्ट मनोकामनाएं पूरी होती हैं. ऐसे में इस दिन हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए महादेव को भांग और धतूरा अर्पित करें, क्योंकि ये वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है. इसलिए इन्हें अर्पित करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और अटके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं.

मानसिक शांति के लिए- अगर मन अशांत रहता है या तनाव अधिक है, तो प्रदोष व्रत के दौरान कच्चे दूध और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें. इससे मन को शीतलता मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है.

आर्थिक समृद्धि के लिए- दरिद्रता दूर करने और धन लाभ के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बिना टूटे हुए चावल (अक्षत) चढ़ाएं. इसके अलावा इस दौरान'ॐ नमः शिवाय' का अधिक से अधिक जाप करें. ऐसा करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है.

यश और सम्मान के लिए- समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शाम के वक्त शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं. ऐसा करने से तेज बढ़ता है और शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इसके अलावा इस उपाय से समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है.

शनि दोष दूर करने के लिए- शास्त्रों के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाएं. मान्यता है कि इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है. साथ ही अगर कुंडली में किसी प्रकार का शनि दोष है तो वह भी जल्द ही दूर होता है.

प्रदोष व्रत पर पूजन का महत्व

प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल (सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद) में की गई पूजा का विशेष महत्व है. इस समय भगवान शिव कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं. ऐसे में इस दौरान की गई प्रार्थना से भक्तों की हर मुराद पूरी होती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)