भोलेनाथ प्रसन्न होकर कष्टों को करेंगे दूर, भौम प्रदोष व्रत पर राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जाप!

Pradosh Vrat Mantra Jaap: प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित है. ऐसे में इस दिन विशेष रूप से भोलेनाथ की पूजा की जाती है. पूजा के समय अगर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें तो जीवन के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है. माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के अनुसाल 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा. मंगलवार को व्रत होने से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा. इस भौम प्रदोष व्रत पर शिवलिंग की पूजा उपासना कर अपनी राशि के अनुसार किन मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि जीवन के अनेक-अनेक क्षेत्रों की परेशानियां दूर हो सकें और शिव जी की विशेष कृपा पा सकें.

राशि अनुसार करें मंत्रों का जाप

मेष राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ महाकाल नमः और ॐ पूर्णानन्दाय नमः' मंत्रों का जाप करें.

वृषभ राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ उमापति नमः और ॐ महामतये नमः' मंत्रों का जाप करें.

मिथुन राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ भोलेनाथ नमः और ॐ पूर्णबोधाय नमः' मंत्रों का जाप करें.

कर्क राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ चंद्रधारी नमः और ॐ भीमाय नमः' मंत्रों का जाप करें.

सिंह राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ ज्योतिलिंग नमः और ॐ लोकनाथाय नमः' मंत्रों का जप करें.

कन्या राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ त्रिनेत्रधारी नमः और ॐ सुरेशाय नमः' मंत्रों का जप करें.

तुला राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ केदारनाथ नमः और ॐ कपिराजाय नमः' मंत्रों का जप करें.

वृश्चिक राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ सोमनाथ नमः और ॐ वीराय नमः' मंत्रों का जप करें.

धनु राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ महेश नमः और ॐ ब्रह्मण्याय नमः' मंत्रों का जप करें.

मकर राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ नागधारी नमः और ॐ रामदूताय नमः' मंत्रों का जप करें.

कुंभ राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ नीलेश्वर नमः और ॐ हनुमते नमः' मंत्रों का जप करें.

मीन राशि के लोग प्रदोष व्रत पर पूजा करें और 'ॐ गोरीशंकर नमः और ॐ अञ्जनापुत्राय नमः' मंत्रों का जप करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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