20 अगस्‍त या 21 अगस्‍त, कब रखा जाएगा भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत? प्रदोष काल का समय भी जान लें
20 अगस्‍त या 21 अगस्‍त, कब रखा जाएगा भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत? प्रदोष काल का समय भी जान लें

Pradosh Vrat August 2025: त्रयोदशी तिथि के देवता भगवान शिव हैं और इस दिन व्रत रखने के साथ-साथ भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा की जाती है. जानिए भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:43 AM IST
20 अगस्‍त या 21 अगस्‍त, कब रखा जाएगा भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत? प्रदोष काल का समय भी जान लें

Pradosh Vrat Today: भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत रखना उत्‍तम तरीका माना जाता है. प्रदोष व्रत हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, अगस्‍त महीने में एक त्रयोदशी तिथि पड़ चुकी है और दूसरी त्रयोदशी ति‍थि आने वाली है. यह भाद्रपद मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी. यानी कि यह भाद्रपद मास का पहला प्रदोष होगा. प्रदोष को लेकर मान्‍यता है कि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. दुख-दर्द दूर होते हैं. जीवन में खुशहाली आती है. जानें अगस्त माह का आखिरी प्रदोष व्रत कब है.

यह भी पढ़ें: राशि अनुसार लकी रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ, हर काम में मिलती है सफलता, हाथ लगाते ही मिट्टी बनती है सोना!

भादो का पहला प्रदोष व्रत 2025 

हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगी और 21 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी. चूंकि प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ माना गया है. यह प्रदोष काल 20 अगस्‍त को पड़ेगा इसलिए अगस्‍त माह का दूसरा और आखिरी प्रदोष व्रत 20 अगस्‍त को रखा जाएगा. यह प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: अजा एकादशी पर बना त्रिपुष्‍कर योग, 5 राशि वालों के लिए बेहद शुभ, होगा बड़ा धन लाभ!

20 अगस्‍त को प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 06 बजकर 56 मिनट से रात 09 बजकर 07 मिनट तक रहेगा. इस तरह प्रदोष व्रत की पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 12 मिनट की है. 

यह भी पढ़ें: 30 साल बाद मंगल-शनि ने बनाया ताकतवर समसप्‍तक योग, अचानक मिलेगा अकूत धन, आसमान पर होगी शोहरत!

बुध प्रदोष व्रत करने के लाभ 

प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्‍त होती है. साथ ही प्रदोष व्रत सोमवार, मंगलवार, बुधवार या शनिवार को पड़े तो इसे क्रमश: सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, बुध प्रदोष और शनि प्रदोष कहा जाता है. ऐसे प्रदोष व्रत दोहरा लाभ देते हैं. जैसे - बुध प्रदोष को लेकर मान्यता है कि बुध प्रदोष व्रत करने से करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है. कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे धन बढ़ता है. बुद्धि और वाणी का प्रभाव बढ़ता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

