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July Pradosh Vrat 2026: इस साल जुलाई में कब-कब पड़ेंगे प्रदोष व्रत? जानें शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त

July Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत रखने और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. वैवाहिक जीवन से लेकर सभी कार्यों की रुकावटें दूर होती हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 01, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:23 PM IST
July Pradosh Vrat 2026: इस साल जुलाई में कब-कब पड़ेंगे प्रदोष व्रत? जानें शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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