/July Pradosh Vrat 2026: इस साल जुलाई में कब-कब पड़ेंगे प्रदोष व्रत? जानें शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त

भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत का संकल्प करने से कृपा, सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. प्रदोष व्रत रखने व प्रदोष काल में शिवजी और पार्वती की पूजा करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने, दूध और गंगाजल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है. शिवलिंग के सामने दीपक जलाने और शिव मंत्रों का जाप करने और सफेद चीजों का दान करने से जीवन में शांति समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है.