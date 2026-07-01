/July Pradosh Vrat 2026: इस साल जुलाई में कब-कब पड़ेंगे प्रदोष व्रत? जानें शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त

July Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है. इस व्रत पर भगवान शिव की पूजा की जाती है. हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर इस व्रत को रखने का नियम है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.
प्रदोष काल में की गई पूजा को भगवान शिव तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और भक्तों की प्रार्थना शीघ्र मान लेते हैं. आइए जानें जुलाई महीने में कब-कब प्रदोष व्रत पड़ रहा है और इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है.
आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रविवार के दिन 12 जुलाई 2026 को रखा जाएगा. यह व्रत रविवार को पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 12 जुलाई 2026 को प्रातः 2:04 बजे होगी और तिथि का समापन 12 जुलाई 2026 को रात के 10:29 बजे होगी.
रवि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने, बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करने के साथ ही माता पर्वती की पूजा करने के विशेष महत्व है. इस व्रत पर प्रदोष काल में 12 जुलाई 2026 को शाम 7:22 बजे से रात्रि 9:24 बजे तक शुभ मुहूर्त है. मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में शिव जी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है.
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि तिथि 26 जुलाई 2026, दोपहर 1:57 बजे होगी और तिथि का समापन 27 जुलाई 2026, को शाम के 4:14 बजे होगा. इस तरह प्रदोष काल के अनुसार 26 जुलाई 2026 को रविवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा. रविवार होने के कारण इसे रवि प्रदोष कहा जाएगा.
26 जुलाई 2026 को रवि प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में शाम 07:16 बजे से लेकर रात के 09:21 बजे तक शिव जी और पार्वती जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है.
भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत का संकल्प करने से कृपा, सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. प्रदोष व्रत रखने व प्रदोष काल में शिवजी और पार्वती की पूजा करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने, दूध और गंगाजल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है. शिवलिंग के सामने दीपक जलाने और शिव मंत्रों का जाप करने और सफेद चीजों का दान करने से जीवन में शांति समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)