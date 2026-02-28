Advertisement
Hindi Newsधर्मPradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ होंगे प्रसन्न, शिवलिंग पर त्रिपुंड और पंचामृत से अभिषेक, करें ऐसे ही कई उपाय!

Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ होंगे प्रसन्न, शिवलिंग पर त्रिपुंड और पंचामृत से अभिषेक, करें ऐसे ही कई उपाय!

Pradosh Vrat in March 2026 Upay: फाल्गुन का महीना समापन की ओर है. इस महीने में पड़ने वाला अंतिम प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि इस रवि प्रदोष व्रत पर कैसे शिव को प्रसन्न करें, इसके लिए कौन से उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:55 AM IST
Ravi Pradosh Vrat 2026
Ravi Pradosh Vrat Ke Upay: प्रदोष व्रत शिव जी की आराधना के लिए समर्पित है. इस दिन शिव जी की विशेष पूजा की जाती है. हर महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस बार फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि 1 मार्च 2026 को है ऐसे में इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा. रविवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. आइए इस कड़ी में जानें कि रवि प्रदोष व्रत पर शिव जी को किन उपायों को करके प्रसन्न किया जा सकता है.

रवि प्रदोष व्रत पर करें ये उपाय (Ravi Pradosh Vrat Upay)
भोलेनाथ की विशेष पूजा करें
रवि प्रदोष व्रत पर शिव जी की विशेष पूजा उपासना करें, सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करें. शाम के समय फिर से स्नान करें और शिव जी की आराधना करें. इसके लिए सबसे पहले शिव जी पर गंगा जल अर्पित करें और फिर कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें. अब पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर शिव जी को प्रसन्न करें. इससे भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है.

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें
रवि प्रदोष व्रत पर सुबह के समय सूर्यदेव की पूजा करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें. रवि प्रदोष व्रत है तो इस व्रत में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें. इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी. इस दिन शाम के समय शिव जी की भी पूजा करें.

शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं
रवि प्रदोष व्रत पर पीले चंदन का लेप बनाएं और शिवलिंग पर इस लेप से त्रिपुंड बनाएं. इसके बाद एक बेलपत्र पर शहद शिवलिंग पर अर्पित करें. अब अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं. इस उपाय को सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में करें. भगवान शिव इस उपाय से प्रसन्न होंगे. इस उपाय से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें
प्रदोष व्रत पर शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करना अति शुभ होता है. माता पार्वती को सोलह शृंगार अर्पित करें. वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा और मानसिक तनाव दूर होता है.

सफेद चीजों का दान करें
रवि प्रदोष व्रत पर शिव जी और मां पार्वती की पूजा करें. इसके बाद सच्चे मन से सफेद वस्तुओं का दान करें. रवि प्रदोष व्रत पर दूध, दही, चावल आदि का दान करना अति शुभ होता है. इस एक उपाय को करने से नौकरी में प्रमोशन मिलता है. हालांकि प्रदोष व्रत रविवार के दिन है तो सूर्यदेव से जुड़ी सामग्री का भी दान कर सकते हैं, जैसे- गेहूं, जौ, तांबा, लाल फूल दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
