Pradosh Vrat 2026 : माघ महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, 30 जनवरी या 31 जनवरी? शिव पूजा के लिए प्रदोष काल मुहूर्त भी जान लें

Pradosh Vrat January 2026 : भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्‍योंकि उन्‍हें प्रसन्‍न करना सबसे आसान है. भगवान शिव की कृपा हो जाए तो जीवन में कोई दुख, कष्‍ट नहीं रहता है. प्रदोष व्रत रखने वाले भक्‍तों पर शिव जी खूब कृपा बरसाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. अभी माघ महीना चल रहा है और इसका दूसरा व आखिरी प्रदोष व्रत जनवरी 2026 के आखिर में पड़ रहा है. जानिए यह प्रदोष व्रत कब है और शिव पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौनसा है.

प्रदोष व्रत 2026 जनवरी

पंचांग के अनुसार माघ शुक्‍ल त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी 2026 की सुबह 11:09 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन यानि कि 31 जनवरी 2026 को सुबह 08:25 बजे तक रहेगी. चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का महत्‍व है इसलिए प्रदोष व्रत 30 जनवरी 2026 को रखना उचित होगा. इसी दिन शाम को त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शुक्र का उदय करेगा मिथुन-तुला समेत 4 राशियों का भाग्‍योदय, 1 फरवरी से रोज बढ़ेगा धन-वैभव, घर में खुशियां जमा लेंगी डेरा

वहीं जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम को प्रदोष काल में रहेगा. प्रदोष काल शाम को 05:52 बजे से प्रारंभ होकर 08:26 बजे तक रहेगा. इस समय में सच्‍चे मन से महादेव की पूजा करें.

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

प्रदोष व्रत पूजा विधि

प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्‍नान करके, साफ कपड़े पहनकर शिव जी की पूजा करें. प्रदोष व्रत करने का संकल्‍प लें. वहीं शाम को प्रदोष काल में विधि-विधान से फिर से शिव जी की पूजा करें. इसके लिए शाम को फिर से स्‍नान करें, हो सके तो सफेद रंग के साफ कपड़े पहनें. फिर पूजा प्रारंभ करें. सबसे पहले भगवान शिव को सबसे प्रिय लगने वाला गंगाजल अर्पित करें. बेलपत्र, धतूरा, फूल आदि अर्पित करें. सफेद चंदन का तिलक लगाएं. धूप दीप जलाएं. फल, मिठाई का भोग लगाएं. प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें. आखिर में शिव जी की आरती करें. ऐसा करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, जिंदगी के दुख दूर होते हैं.

यह भी पढ़ें: फरवरी में आधा दर्जन राजयोग, 5 राशि वालों को मिलेगी बेशुमार दौलत, ऊंचा पद और मान-सम्‍मान, राजा जैसी आएगी फीलिंग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)