Pradosh Vrat kab hai : साल 2026 के पहले दिन जरूर करें शिव जी की पूजा, बन रहा ऐसा अद्भुत संयोग, पूरी हो जाएंगी सारी मनोकामनाएं

Hindi Newsधर्मPradosh Vrat kab hai : साल 2026 के पहले दिन जरूर करें शिव जी की पूजा, बन रहा ऐसा अद्भुत संयोग, पूरी हो जाएंगी सारी मनोकामनाएं

Pradosh Vrat Kab Hai January 2026 : शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत बहुत खास माना गया है. इस बार नए साल 2026 की शुरुआत प्रदोष व्रत के दिन से ही हो रहा है. इतना ही नहीं 1 जनवरी 2026 के प्रदोष व्रत पर शुभ योग भी बन रहे हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:45 AM IST
Pradosh Vrat 2026 : हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत महत्‍व दिया गया है. इस दिन भगवान शिव शंकर की पूजा करने का विधान है. साथ ही प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है. साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत पर बेहद खास संयोग बन रहा है. जिससे इस दिन की गई पूजा का विशेष फल मिलेगा. लिहाजा 1 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत करें और सच्‍चे मन से शिव जी की पूजा करें. इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं. 

प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त 

पंचांग के अनुसार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 दिसंबर 2025 बुधवार की मध्यरात्रि के बाद 1 बजकर 48 मिनट पर शुरू होगी. जिसका समापन अगले दिन यानी 1 जनवरी 2026, गुरुवार की रात 10 बजकर 23 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत 1 जनवरी को रखा जाएगा. 

1 जनवरी 2026 को साल के पहले प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4 बजकर 55 मिनट से लेकर 6 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. इस समय प्रदोष काल रहेगा और प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का महत्‍व है. 

प्रदोष व्रत पर शुभ योग 

साल 2026 के पहले दिन पड़ रहे प्रदोष व्रत के दिन रवि योग का संयोग बन रहा है. इसके अलावा इस दिन चतुर्ग्रही योग भी रहेगा. धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र युति करेंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग, बुधादित्‍य योग, मंगलादित्‍य योग और शुक्रादित्‍य योग बन रहा है. इन योगों में किए गए कार्य शुभ फल देंगे. 

प्रदोष व्रत की पूजा विधि

प्रदोष व्रत में सुबह सामान्‍य शिव पूजा करने के बाद शाम को स्‍नान करके साफ कपड़े पहनकर प्रदोष काल में विधि-विधान से पूजा करना चाहिए. तभी प्रदोष व्रत का पूरा फल मिलता है. अगर संभव हो तो इस दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए. 1 जनवरी 2026 को नए साल पर प्रदोष व्रत को पूजा के लिए पहले स्‍थल को साफ करें. गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें. फिर चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें. साथ ही शिवलिंग भी स्‍थापित करें. शिवलिंग का  गंगाजल, दूध, दही, घी, बेलपत्र, शहद आदि से अभिषेक करें. इससे बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है. इसके बाद शिवलिंग पर अक्षत, फूल, चंदन, धूप-दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और फिर शिव मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें. आरती करें. भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की

Pradosh Vrat

