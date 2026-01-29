Advertisement
Hindi Newsधर्मPradosh Vrat kab hai : प्रदोष व्रत कब है? जनवरी के आखिरी प्रदोष को क्‍यों कहा जा रहा लक्ष्‍मी कृपा पाने का व्रत

Pradosh Vrat kab hai : प्रदोष व्रत कब है? जनवरी के आखिरी प्रदोष को क्‍यों कहा जा रहा लक्ष्‍मी कृपा पाने का व्रत

Pradosh Vrat 2026 : प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है. यह व्रत सारे रोग और कष्‍टों से निजात दिलाता है. जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत अपार धन पाने के लिए विशेष है. इस शुक्र प्रदोष व्रत के दिन लक्ष्‍मी जी की भी पूजा करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:35 AM IST
Pradosh Vrat kab hai : प्रदोष व्रत कब है? जनवरी के आखिरी प्रदोष को क्‍यों कहा जा रहा लक्ष्‍मी कृपा पाने का व्रत

Pradosh Vrat Kab hai 2026 : हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है. प्रदोष व्रत के दिन शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. इस समय माघ महीना चल रहा है और माघ शुक्‍ल त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा. यह जनवरी 2026 का आखिरी प्रदोष व्रत है. यह प्रदोष व्रत 30 जनवरी 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा. शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा. इस व्रत के दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाएगी लेकिन शुक्रवार को होने के कारण इस दिन मां लक्ष्‍मी की भी पूजा की जाएगी. इससे धन मिलने के संयोग बनते हैं. 

प्रदोष व्रत 2026 की तारीख 

दृक पंचांग के अनुसार, 30 जनवरी शुक्रवार को शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11 बजकर 9 मिनट बजे तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. यह तिथि प्रदोष व्रत के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. शुक्रवार को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे और नक्षत्र आर्द्रा रहेगा, जो 31 जनवरी की सुबह 3 बजकर 27 मिनट तक प्रभावी रहेगा.

प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 

शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 25 मिनट से 6 बजकर 18 मिनट तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक और अमृत काल शाम 6 बजकर 18 मिनट से 7 बजकर 46 मिनट तक है. वहीं, शुक्रवार शाम 4 बजकर 58 मिनट तक वैधृति योग रहेगा. सूर्योदय 7 बजकर 10 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 59 मिनट पर होगा. 

प्रदोष व्रत 30 जनवरी को राहुकाल 

30 जनवरी को राहुकाल सुबह 11 बजकर 14 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. इस दौरान कोई नया कार्य शुरू न करें. यदि कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या नया कार्य करना चाहते हैं, तो राहुकाल का विशेष ध्यान रखें. अन्य अशुभ समय में यमगण्ड दोपहर 3 बजकर 17 मिनट से 4 बजकर 38 मिनट तक, गुलिक काल सुबह 8 बजकर 31 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक रहेगा.

शुक्र प्रदोष व्रत देगा अपार धन-समृद्धि 

शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व बहुत अधिक है. यह व्रत देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाकर पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. व्रत रखने वाले भक्त संयमपूर्वक दिन व्यतीत करते हैं और शाम को प्रदोष काल में पूजा-अर्चना करते हैं. शुक्रवार होने से यह व्रत शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करने और वैवाहिक सुख, धन-समृद्धि के लिए भी विशेष फलदायी माना जाता है. वहीं, विष्णुप्रिया के पूजन के लिए भी शुक्रवार खास महत्व रखता है. (एजेंसी इनपुट के साथ) 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

pradosh vrat 2026

