Advertisement
trendingNow12984873
Hindi Newsधर्म

कब रखा जाएगा नवंबर का पहला प्रदोष व्रत, 3 या 4 नवंबर? प्रदोष काल में शिव पूजा का मुहूर्त भी जान लें

Pradosh vrat november : नवंबर महीना शुरू हो चुका है और देवउठनी एकादशी व तुलसी विवाह के बाद प्रदोष व्रत रखा जाएगा. पहला प्रदोष कब है और इसमें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्‍या है, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कब रखा जाएगा नवंबर का पहला प्रदोष व्रत, 3 या 4 नवंबर? प्रदोष काल में शिव पूजा का मुहूर्त भी जान लें

Pradosh kab hai : सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत महत्‍व दिया जाता है. हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. नवंबर महीने में भी 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं. पहला प्रदोष व्रत जल्‍द ही है. नवंबर महीने में कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी और अगहन मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है. प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. ऐसा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख-सौभाग्य बढ़ता है. जानिए नवंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा ने बताईं 4 सबसे लकी राशियां, साल खत्‍म होने से पहले होंगे मालामाल, घर में बहकर आएगा पैसा

प्रदोष व्रत 2025 की तारीख 

Add Zee News as a Preferred Source

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 नवंबर को सुबह 05 बजकर 07 मिनट पर शुरू होगी और 4 नवंबर को 02 बजकर 05 मिनट पर समाप्‍त होगी. चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का महत्‍व है इसलिए प्रदोष व्रत 3 नवंबर को रखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: 3 राशि वाले सिंगल जातकों का खत्‍म होगा शादी के लिए इंतजार, जीवन में जल्‍द होगी पैसे और प्‍यार की एकसाथ एंट्री

नवंबर प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 

3 नवंबर को प्रदोष व्रत के दिन शिव-पार्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 34 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 11 मिनट तक है. चूंकि यह प्रदोष व्रत 3 नवंबर 2025, सोमवार को पड़ रहा है इसलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ 3 बाण चलाकर महाभारत युद्ध खत्‍म कर सकता था ये योद्धा, पर क्‍यों उसे रोक दिया श्रीकृष्‍ण ने?

शिव पूजा का मिलेगा दोगुना फल 

चूंकि यह प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है इसलिए यह व्रत रखने से करने शिव पूजा और व्रत का दोगुना फल मिलेगा. दरअसल, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत भी. ऐसे में एक व्रत रखकर और पूजा करके भगवान शिव की डबल कृपा पाई और 2 व्रतों का फल पाया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: स्‍ट्रगल कर-करके थक जाते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'राहु' का कहर नहीं छोड़ता पीछा, बचाव के उपाय जान लें 

दूसरा प्रदोष 17 नवंबर को 

वहीं नवंबर का दूसरा प्रदोष व्रत 17 नवंबर 2025, सोमवार को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार, अगहन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर को सुबह 04 बजकर 47 मिनट पर शुरू होगी और 18 नवंबर को सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में प्रदोष व्रत 17 नवंबर को रखा जाएगा. इस दिन प्रदोष व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 17 नवंबर को शाम 05 बजकर 27 मिनट से लेकर 08 बजकर 07 मिनट तक रहेगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Pradosh Vrat

Trending news

भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में