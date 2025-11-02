कब रखा जाएगा नवंबर का पहला प्रदोष व्रत, 3 या 4 नवंबर? प्रदोष काल में शिव पूजा का मुहूर्त भी जान लें

Pradosh kab hai : सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत महत्‍व दिया जाता है. हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. नवंबर महीने में भी 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं. पहला प्रदोष व्रत जल्‍द ही है. नवंबर महीने में कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी और अगहन मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है. प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. ऐसा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख-सौभाग्य बढ़ता है. जानिए नवंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा.

प्रदोष व्रत 2025 की तारीख

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 नवंबर को सुबह 05 बजकर 07 मिनट पर शुरू होगी और 4 नवंबर को 02 बजकर 05 मिनट पर समाप्‍त होगी. चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का महत्‍व है इसलिए प्रदोष व्रत 3 नवंबर को रखा जाएगा.

नवंबर प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त

3 नवंबर को प्रदोष व्रत के दिन शिव-पार्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 34 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 11 मिनट तक है. चूंकि यह प्रदोष व्रत 3 नवंबर 2025, सोमवार को पड़ रहा है इसलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा.

शिव पूजा का मिलेगा दोगुना फल

चूंकि यह प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है इसलिए यह व्रत रखने से करने शिव पूजा और व्रत का दोगुना फल मिलेगा. दरअसल, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत भी. ऐसे में एक व्रत रखकर और पूजा करके भगवान शिव की डबल कृपा पाई और 2 व्रतों का फल पाया जा सकेगा.

दूसरा प्रदोष 17 नवंबर को

वहीं नवंबर का दूसरा प्रदोष व्रत 17 नवंबर 2025, सोमवार को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार, अगहन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर को सुबह 04 बजकर 47 मिनट पर शुरू होगी और 18 नवंबर को सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में प्रदोष व्रत 17 नवंबर को रखा जाएगा. इस दिन प्रदोष व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 17 नवंबर को शाम 05 बजकर 27 मिनट से लेकर 08 बजकर 07 मिनट तक रहेगा.

