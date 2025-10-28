Advertisement
नवंबर में पहला प्रदोष व्रत कब है? बन रहा बेहद शुभ संयोग, शिवजी की पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Pradosh Vrat kab hai: हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है. नवंबर महीने के पहले प्रदोष व्रत पर एक बेहद शुभ संयोग बन रहा है, जिससे शिव भक्‍तों को यह प्रदोष व्रत करने का दोगुना फल मिलेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:32 AM IST
Som Pradosh Vrat November 2025: हिंदू धर्म में हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और यह व्रत रखने से सारे मनोरथ पूरे होते हैं. वैवाहिक सुख मिलता है, संतान सुख मिलता है. इस साल नवंबर महीने में पहले प्रदोष व्रत पर बेहद शुभ योग बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्‍व और बढ़ गया है. जानिए नवंबर महीने में पहला प्रदोष व्रत कब है और प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त कब रहेगा? 

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्य की राशि में रहेंगे 'केतु', 4 राशि वालों को देंगे अचानक धन और प्रसिद्धि, रातों-रात बदल जाएगी जिंदगी

प्रदोष व्रत नवंबर 2025 

इस समय कार्तिक मास का शुक्‍ल पक्ष चल रहा है. कार्तिक शुक्‍ल त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत नवंबर में पड़ रही है. पंचांग के अनसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 नवंबर 2025 को सुबह 5 बजकर 7 मिनट पर प्रारंभ होगी और 3 व 4 नवंबर 2025 की मध्‍यरात्रि 02 बजकर 5 मिनट पर समाप्‍त होगी. ऐसे में प्रदोष व्रत 3 नवंबर को रखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

सोम प्रदोष व्रत का शुभ संयोग 

नवंबर का पहला प्रदोष व्रत 3 नवंबर 2025, सोमवार को पड़ रहा है. सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा. चूंकि सोमवार का दिन और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं, ऐसे में 3 नवंबर को प्रदोष व्रत करने से दोगुना फल मिलेगा. इतना ही नहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिसे पूजा-पाठ, व्रत आदि के लिए बहुत शुभ माना गया है. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मे लड़के-लड़कियों की होती है ऊंचे और अमीर खानदान में शादी

प्रदोष व्रत पूजा शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत के दिन 2 बार शिव जी की पूजा करने का विधान है. एक बार सुबह स्‍नान करके शिव जी का अभिषेक पूजन करना चाहिए. इसके बाद शाम को फिर से स्‍नान करके प्रदोष काल में विधि-विधान से शिव जी की पूजा करना च‍ाहिए. 3 नवंबर को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल शाम 5 बजकर 34 मिनट से रात 8 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. इस दौरान शिव पूजा करने से विशेष पुण्‍य प्राप्‍त होता है. चंद्र दोष दूर होता है. सारे रोग, कष्‍टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. 

यह भी पढ़ें: मंगल का डबल गोचर देगा चौगुना लाभ, वजह जानकर खुशी से नाचने लगेंगे 3 राशि वाले लोग, प्‍यार-पैसे में...

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

