Pradosh Vrat: कब है पुरुषोत्तम मास का प्रदोष व्रत? जानिए तारीख, मुहूर्त और पूजन विधि

Guru Pradosh Vrat 2026: पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को कई मायनों में खास माना गया है. मान्यतानुसार, इस महीने का प्रदोष भगवान शिव की कृपा पाने और जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए अत्यंत विशेष होता है. इस बार का प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ रहा है और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और पुरुषोत्तम मास भी श्रीहरि को ही समर्पित है. इन्हीं वजहों से इस बार का गुरु प्रदोष व्रत खास है.
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Purushottam Guru Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. यह व्रत प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है. आने वाला प्रदोष व्रत पुरुषोत्तम मास का में पड़ क रहा है. पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 मई को पड़ रही है. इसलिए इस दिन देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाएगा और प्रदोष काल में शिवजी की पूजा-अर्चना की जाएगी. शास्त्रों के अनुसार,प्रदोष व्रत के प्रभाव से जीवन की नकारात्मता दूर होती है. साथ ही भगवान शिव की कृपा से भाग्योदय होता है. इसके अलावा इस दिन विधि-विधान से महादेव की पूजा करने और विशेष उपाय करने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार के कष्ट दूर होते हैं.
पंचांग के अनुसार, पुरुषोत्तम मास का पहला प्रदोष व्रत 28 मई 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. चूंकि, यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहा जा रहा है. दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 मई को सुबह 7 बजकर 56 मिनट से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 29 मई को 9 बजकर 50 मिनट पर होगी. वहीं, इस दिन प्रदोष काल में शिवजी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 41 मिनट से रात 8 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. प्रदोष काल में शिवजी की पूजा के लिए 2 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा.
गुरु प्रदोष व्रत के दिन शाम के वक्त नहाकर साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूजा मंदिर की साफ-सफाई करें. इतना करने के बाद पंचामृत (दूध, दही, घी, शक्कर, शहद) से शिवलिंग का अभिषेक करें. शिवजी का पंचामृत अभिषेक करने के बाद उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, फूल और अक्षत इत्यादि चीजें अर्पित करें. साथ, ही ऐसा करते हुए 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें. शास्त्रों के नियम के मुताबिक, गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को पीले रंग की वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए. शिव पूजा के अंत में प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें या सुनें और कपूर जलाकर आरती करें. पूजा की आरती संपन्न होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें. दूसरे दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें.
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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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