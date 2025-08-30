Pradosh Vrat: कब है सितंबर का पहला प्रदोष व्रत? जान लें डेट, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और मंत्र

Pradosh vrat September 2025: हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने का विधान है. आइए जानते हैं कि सितंबर का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है. पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा-विधि क्या है.
Trending Photos
Pradosh Vrat 2025: प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है. यह व्रत हर माह के दोनों पक्षों (शुक्ल और कृष्ण) की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है. इसलिए प्रत्येक मास में दो बार प्रदोष व्रत करने का अवसर मिलता है. इसे महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं. इस व्रत का पालन करने से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सितंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि और मंत्र क्या है.
प्रदोष व्रत 2025 डेट, टाइम
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर 2025, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजकर 08 मिनट शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 6 सितंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजकर 12 मिनट पर होगी. इस दौरान प्रदोष व्रत 5 सितंबर (शुक्रवार) को रखा जाएगा. शुक्रवार को पड़ने वाला यह व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है.
प्रदोष व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त
प्रदोष व्रत के दिन शाम 6 बजकर 38 मिनट से रात 8 बजकर 55 मिनट तक का समय पूजन के लिए शुभ है. इसी समय प्रदोष व्रत की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है.
प्रदोष व्रत की पूजा विधि
व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना ना भूलें. पूजा स्थल को साफ करके गंगाजल का छिड़काव करें. एक चौकी पर लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. अब भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध, गंगाजल और शुद्ध जल से करें. पूजा में महादेव को बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें. भोग स्वरूप खीर, हलवा, फल आदि अर्पित करें. इस दिन माता पार्वती को 16 शृंगार की सामग्री अर्पित करना शुभ माना जाता है. शिव चालीसा और शिव मंत्रों का पाठ करें. दीपक जलाकर भगवान शिव व माता पार्वती की आरती करें. पूजन के अंत में पूजा समाप्त होने पर सभी में प्रसाद बांटें.
यह भी पढ़ें: हाथी पर आगमन और मनुष्य की सवारी पर होगा मां दुर्गा का प्रस्थान, जानें शुभ-अशुभ संकेत
प्रदोष व्रत मंत्र
ॐ नमः शिवाय
ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।।
ॐ प्रदोषेश्वराय नमः
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे,
महादेवाय धीमहि।
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।।
करचरण कृतं दोषं बुद्धिहीनं शरीरकम्।
मन्नो वाक्कायजं दोषं क्षमस्व परमेश्वर।।
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)