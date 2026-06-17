हिंदू धर्म में हर महीने आने वाली दोनों चतुर्थी को भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए विशेष माना गया है. साथ ही हर चतुर्थी का अपना अलग महत्व और नाम होता है. अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है और इसके शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रद्युम्न चतुर्थी कहते हैं. इस साल प्रद्युम्न चतुर्थी 18 जून 2026, गुरुवार को है.
यह व्रत करने और गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करने से जीवन के दुख-दर्द, विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं. घर में सुख-समृद्धि, शांति रहती है. उस पर इस साल प्रद्युम्न चतुर्थी पर 2 अत्यंत शुभ योग बनने से इसका महत्व और बढ़ गया है.
इस साल प्रद्युम्न चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग जैसे 2 बेहद शुभ योगों का संयोग बन रहा है. 18 जून को साल 2026 का आखिरी पुष्य योग बन रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, गुरु पुष्य योग 18 जून को सुबह 11:32 बजे तक और सर्वार्थ सिद्धि योग भी इसी समय तक रहेगा.
गुरु पुष्य योग में सोना-चांदी, वाहन आदि समृद्धिदायक चीजें खरीदना, स्थाई निवेश करना (जैसे घर-संपत्ति खरीदना) और पूजा-पाठ, नए काम की शुरुआत करना बेहद शुभ माना जाता है. वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए काम सफलता देते हैं. (संंबंधित खबर: पुष्य नक्षत्र में गुरु का महायोग, 5 राशियों को धन-सफलता मिलने के योग, 3 पर बढ़ेगा काम का बोझ)
वैदिक पंचांग के अनुसार, प्रद्युम्न चतुर्थी यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि 17 जून की रात 9 बजकर 38 मिनट से प्रारंभ होगी और 18 जून की शाम 6 बजकर 58 मिनट पर समाप्त होगी. जिससे उदया तिथि के आधार पर प्रद्युम्न चतुर्थी का व्रत 18 जून, गुरुवार को रखा जाएगा. इसके लिए पूजा के प्रमुख शुभ मुहूर्त -
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 बजे से 4:43 बजे तक रहेगा.
मध्याह्न पूजा मुहूर्त सुबह 10:58 बजे से दोपहर 1:46 बजे तक रहेगा.
विजय मुहूर्त दोपहर 2:42 बजे से 2:38 बजे तक रहेगा.
प्रद्युम्न चतुर्थी की सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और चतुर्थी व्रत का संकल्प लें. फिर पूजा स्थल साफ करें. चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और दीपक जलाएं.
भगवान गणेश को लाल चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत, दूर्वा, फूल आदि अर्पित करें. मोदक, लड्डू या अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं. फिर सच्चे मन से 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और व्रत कथा का पाठ करें. आखिर में कपूर या दीपक से गणेश जी की आरती करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें. )