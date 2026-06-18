Pradyumna Chaturthi Vrat Katha: हिंदू धर्म-शास्त्रों में हर चतुर्थी तिथि का अपना अलग महत्व बताया गया है. आज 18 जून 2026, गुरुवार को प्रद्युम्न चतुर्थी है. ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रद्युम्न चतुर्थी कहा जाता है. यह व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कष्ट दूर होते हैं.
ध्यान रखें कि आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, जिसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है. इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित है. धार्मिक मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है या मानहानि के योग बनते हैं.
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे. समय बिताने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव को चौपड़ खेलने के लिए कहा. भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए. लेकिन फिर बात हुई कि खेल में जीत-हार का फैसला अब कौन करेगा? तब भगवान शिव ने घास के कुछ तिनकों से एक बच्चे का पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए. उन्होंने उस बालक से कहा कि वो खेल का निष्पक्ष तरीके से फैसला करे और बताए कि किसकी जीत हुई और कौन हारा?
इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ चौपड़ खेलना शुरू कर दिया. शुरुआत में तीनों बार माता पार्वती जीतीं और चौथी बार शिवजी जीते. लेकिन जब परिणाम बताने का समय आया तो उस बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित किया. ये सुनकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया.
उन्होंने बालक को श्राप दिया कि वह लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा. इसके बाद उस बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा. उसने माता पार्वती से क्षमा मांगी. उसकी विनती सुनकर मां पार्वती का दिल पिघला और उन्होंने कहा कि भविष्य में यहां पर कुछ नाग कन्याएं आएंगी. अगर वो उनके बताए अनुसार भगवान गणेश का व्रत रखेगा तो उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी.
कुछ समय बाद नागकन्याएं उसी जगह आईं और उन्होंने उस बालक को गणेश व्रत की विधि समझाई. बालक ने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत किया और उनकी पूजा की. उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश वहां प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लए कहा.
बालक ने कहा कि वो आगे चलकर इतना सक्षम बन जाए कि अपने माता-पिता के साथ कैलाश पर्वत तक जा सके. गणेशजी ने उसकी इच्छा पूरी की. वरदान मिलने के बाद वो बालक कैलाश पहुंच गया और ये सब कुछ भगवान शिव को बताया.
उधर माता पार्वती किसी वजह से भगवान शिव से नाराज थीं. तब भगवान शिव ने भी उसी विधि से 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया. गणेशजी की कृपा से से मां पार्वती का गुस्सा शांत हो गया और दोनों के बीच फिर से सब कुछ अच्छा हो गया.
बाद में भगवान शिव ने इस व्रत विधि माता पार्वती को भी बताई. उस वक्त माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलना चाहती थीं. उन्होंने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया और उनकी पूजा की. व्रत पूरा होते ही कार्तिकेय स्वयं उनसे मिलने आ गए. तभी से मान्यता है कि गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश हर इच्छा पूरी करते हैं और जिंदगी की सारी बाधाएं भी खत्म कर देते हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)