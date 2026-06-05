Pradyumna Ganesh Chaturthi: कब रखा जाएगा प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी व्रत? डेट, मुहूर्त और पूजन विधि समेत जानें

Pradyumna Ganesh Chaturthi 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के चौथे दिन प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी मनाई जाती है. इस दिन प्रद्युम्न रूप वाले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है. प्रद्युम्न का एक अर्थ ज्ञान का प्रकाश भी होता है. इसलिए इस चतुर्थी पर ज्ञानमुद्रा वाले गणपति की पूजा करनी चाहिए. इस गणेश चतुर्थी को विनायक प्रद्युम्न चतुर्थी भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है. पंचांग के अनुसार, प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा. प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय की जाती है.

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी के लिए क्या है शुभ मुहूर्त

चतुर्थी तिथि 17 जून 2026 को रात 9 बजकर 38 मिनट से शुरू होगी.

चतुर्थी तिथि का समापन 18 जून को शाम 6 बजकर 58 मिनट पर होगा.

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पूजन के लिए शुभ मुहूर्त- 11 बजकर 03 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी पूजन विधि

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी के दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनें.

मन से व्रत का संकल्प लेकर पूजन स्थल पर भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति रखें.

आसन पर बैठकर गंगाजल से शुद्धिकरण करें. गणपति का ध्यान करें.

भगवान गणेश को जल, फूल, अक्षत, दूर्वा, धूप, दीप और भोग इत्यादि चढ़ाएं.

अगर संभव हो तो पूरे दिन व्रत रखें. साथ ही, शाम के समय भगवान गणेश को मोदक, लड्डू का भोग लगाएं.

पूजन की समाप्ति पर कम से कम गणेश चालीसा का पाठ करें. इसके बाद गणपति की आरती करें.

आरती करने के बाद प्रद्युम्न चतुर्थी व्रत का पाठ करें या सुनें. ऐसा करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है.

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी के दिन क्या ना करें

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं.

गणेश चतुर्थी पर काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए.

तामसिक वस्तुएं जैसे- शराब, नॉनवेज, लहसुन-प्याज इत्यादि का सेवन ना करें.

गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणपति को टूटे अक्षत ना चढ़ाएं.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)