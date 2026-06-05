Advertisement
trendingNow13238688
Hindi Newsधर्मPradyumna Ganesh Chaturthi: कब रखा जाएगा प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी व्रत? डेट, मुहूर्त और पूजन विधि समेत जानें

Pradyumna Ganesh Chaturthi: कब रखा जाएगा प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी व्रत? डेट, मुहूर्त और पूजन विधि समेत जानें

Pradyumna Ganesh Chaturthi 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 18 जून 2026 को पड़ने वाली है. इसे प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी कहा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रद्युम्न चतुर्थी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pradyumna Ganesh Chaturthi: कब रखा जाएगा प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी व्रत? डेट, मुहूर्त और पूजन विधि समेत जानें

Pradyumna Ganesh Chaturthi 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के चौथे दिन प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी मनाई जाती है. इस दिन प्रद्युम्न रूप वाले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है. प्रद्युम्न का एक अर्थ ज्ञान का प्रकाश भी होता है. इसलिए इस चतुर्थी पर ज्ञानमुद्रा वाले गणपति की पूजा करनी चाहिए. इस गणेश चतुर्थी को विनायक प्रद्युम्न चतुर्थी भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है. पंचांग के अनुसार, प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा. प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय की जाती है. 

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी के लिए क्या है शुभ मुहूर्त

चतुर्थी तिथि 17 जून 2026 को रात 9 बजकर 38 मिनट से शुरू होगी.

चतुर्थी तिथि का समापन 18 जून को शाम 6 बजकर 58 मिनट पर होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पूजन के लिए शुभ मुहूर्त- 11 बजकर 03 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी पूजन विधि

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी के दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनें. 

मन से व्रत का संकल्प लेकर पूजन स्थल पर भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति रखें.

आसन पर बैठकर गंगाजल से शुद्धिकरण करें. गणपति का ध्यान करें.

भगवान गणेश को जल, फूल, अक्षत, दूर्वा, धूप, दीप और भोग इत्यादि चढ़ाएं.

अगर संभव हो तो पूरे दिन व्रत रखें. साथ ही, शाम के समय भगवान गणेश को मोदक, लड्डू का भोग लगाएं. 

पूजन की समाप्ति पर कम से कम गणेश चालीसा का पाठ करें. इसके बाद गणपति की आरती करें. 

आरती करने के बाद प्रद्युम्न चतुर्थी व्रत का पाठ करें या सुनें. ऐसा करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है. 

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी के दिन क्या ना करें

प्रद्युम्न गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं.
गणेश चतुर्थी पर काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए.
तामसिक वस्तुएं जैसे- शराब, नॉनवेज, लहसुन-प्याज इत्यादि का सेवन ना करें.
गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणपति को टूटे अक्षत ना चढ़ाएं.

यह भी पढ़ें: कब है अधिकमास की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी? मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस विधि से करें पूजा, नोट करें शुभ मुहूर्त

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2026

Trending news

दिल्ली अग्निकांड के बाद मुंबई में BMC का एक्शन मोड, होटल-रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर
Mumbai News
दिल्ली अग्निकांड के बाद मुंबई में BMC का एक्शन मोड, होटल-रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर
मराठा समुदाय को OBC जैसी सुविधाएं, शिक्षा से जुड़ी रियायतों समेत 8 बड़े ऐलान
Maratha community
मराठा समुदाय को OBC जैसी सुविधाएं, शिक्षा से जुड़ी रियायतों समेत 8 बड़े ऐलान
पंजाब में महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, सीएम मान ने बताया किसे मिलेगा लाभ
Punjab news
पंजाब में महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, सीएम मान ने बताया किसे मिलेगा लाभ
मंदिर के बाहर बिक रही हैं पाकिस्तान में बनी चादरें? ग्राउंड रिपोर्ट में क्या पता चला
Pune
मंदिर के बाहर बिक रही हैं पाकिस्तान में बनी चादरें? ग्राउंड रिपोर्ट में क्या पता चला
ममता बनर्जी को और तगड़ा झटका लगा, बैठक में पहुंचे सिर्फ 6 सांसद और 8 विधायक
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी को और तगड़ा झटका लगा, बैठक में पहुंचे सिर्फ 6 सांसद और 8 विधायक
'ये हमारा हिस्सा है...', गिलगित-बाल्टिस्तान चुनाव पर फूटा भारत का गुस्सा
India News
'ये हमारा हिस्सा है...', गिलगित-बाल्टिस्तान चुनाव पर फूटा भारत का गुस्सा
'अराजकता फैलाकर सत्ता में आने का मौका तलाश रही कांग्रेस...', विपक्ष पर बरसे PM मोदी
PM Modi
'अराजकता फैलाकर सत्ता में आने का मौका तलाश रही कांग्रेस...', विपक्ष पर बरसे PM मोदी
कौन थे सत्य साईं बाबा, जिनके दर पर पहुंचेंगी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति
Delcy Rodrguez
कौन थे सत्य साईं बाबा, जिनके दर पर पहुंचेंगी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति
वोट बढ़े, सीट नहीं... अन्नामलाई के जाने से और मुश्किल होगा BJP का 'मिशन तमिलनाडु?
Tamil Nadu
वोट बढ़े, सीट नहीं... अन्नामलाई के जाने से और मुश्किल होगा BJP का 'मिशन तमिलनाडु?
फीस बढ़ोतरी पर अब न चलेगी स्कूलों की मनमानी, पंजाब में भगवंत मान सरकार ला रही कानून
Punjab
फीस बढ़ोतरी पर अब न चलेगी स्कूलों की मनमानी, पंजाब में भगवंत मान सरकार ला रही कानून