शास्त्रों के अनुसार भूलकर भी ना छूएं ऐसे 7 लोगों के पैर, वरना पुण्य की जगह लग सकता है पाप

Pranam Greetings Rituals: भारतीय संस्कृति में बड़ों के चरण स्पर्श करना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि निष्ठा और विनती का जीवंत रूप है. यह कार्य हमारे संस्कारों और आध्यात्मिक चेतना को दर्शाता है. खासतौर पर माता, पिता और गुरु के चरणों में शीश नवाना उनके प्रति अटूट विश्वास और सम्मान का प्रतीक माना गया है. शास्त्रों में चरण स्पर्श को बेहद शुभ और मंगलकारी कार्य माना गया है. मान्यता है कि बड़ों के पैर छूकर प्रणाम करने से लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वैसे तो चरण स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे 7 लोग कौन-कौन हैं, जिनके पैर छूने से बचना चाहिए.

श्मशान से लौट रहा व्यक्ति

अगर कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार से लौट रहा है, तो उसके पैर छूना वर्जित माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, श्मशान से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में होता है. ऐसे में पैर छूने वाले और छूने देने वाले, दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए शुद्धिकरण यानी नहाने के बाद ही पैर छूना उचित है.

कुंवारी कन्याएं

सनातन धर्म में कुंवारी कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना जाता है. इसलिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी या अन्य किसी कुंवारी कन्या से पैर नहीं स्पर्श कराने चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति दोष का भागी बनता है. शास्त्रों में कन्या पूजन कर उनसे आशीर्वाद लेने का विधान बताया गया है.

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मंदिर के भीतर चरण स्पर्श

सनातन धर्म में मंदिर साक्षात ईश्वर का घर माना जाता है. ऐसे में जब अगर आप मंदिर परिसर के भीतर हों, तो वहां सिर्फ आराध्य देव के ही चरण स्पर्श करने चाहिए. मंदिर में किसी मनुष्य के पैर छूना उस पवित्र स्थान और वहां विराजमान देवता का अपमान माना जाता है. अगर वहां कोई बड़ा मिलता है, तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना ही श्रेष्ठ है.

भक्ति या पूजा में लीन व्यक्ति

अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की साधना, जप या आरती कर रहा हो, तो उस समय उसके पैर नहीं छूने चाहिए. इससे उस व्यक्ति की एकाग्रता भंग होती है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में बाधा आती है. मान्यता है कि ऐसी स्थिति में पैर छूने से पुण्य की जगह दोष लगता है.

सोता हुआ व्यक्ति

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, सो रहे व्यक्ति के पैर छूना अशुभ माना जाता है. शास्त्रों के मुताबिक, लेटे हुए व्यक्ति के पैर सिर्फ मृत्यु के बाद ही छुए जाते हैं. जीवित व्यक्ति अगर सो रहा है, तो उसके चरण स्पर्श करने से उसकी आयु कम होती है.

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भांजा और भांजी

रिश्तों की मर्यादा में भांजा और भांजी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है. मामा और मामी के लिए वे पूजनीय होते हैं. चूंकि भांजा-भांजी को कुल का गौरव और स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें अपने मामा-मामी के पैर नहीं छूने चाहिए. ऐसा करने से मामा-मामी को पाप लगता है.

घर की बेटियां

बेटियां घर की लक्ष्मी और साक्षात देवी का रूप होती हैं. पिता या घर के बुजुर्गों को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुड़वाने चाहिए. बेटियों के सम्मान से ही घर में सुख-समृद्धि का वास होता है, इसलिए उन्हें हमेशा प्यार और आशीर्वाद देना चाहिए, न कि उनसे सेवा करवानी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)