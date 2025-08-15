Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर गर्भवती महिलाएं करें संतान गोपाल मंत्र का जाप, होगी श्रीकृष्ण जैसे संतान की प्राप्ति

Santan Gopal Mantra on Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, भक्ति, प्रेम और आस्था का प्रतीक है. इस दिन विशेष पूजन, व्रत और मंत्र साधना का अत्यंत शुभ फल मिलता है. संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, तो यह अत्यंत फलदायी माना जाता है. यह मंत्र न केवल संतान प्राप्ति में सहायक है, बल्कि संतान के स्वास्थ्य, लंबी आयु और उज्ज्वल भविष्य के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि महिलाएं उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी पर किस मंत्र का जाप करें.

संतान गोपाल मंत्र

"ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते।

देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गताः॥"

मंत्र का महत्व

यह मंत्र भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप की आराधना का प्रतीक है. इसका जाप गर्भधारण में आने वाली बाधाओं को दूर करता है. पहले से संतान होने पर यह मंत्र उसके अच्छे स्वास्थ्य और पढ़ाई-लिखाई में उन्नति के लिए भी प्रभावी है. यह साधना मातृत्व सुख की प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है.

जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र जाप की विधि

जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ और हल्के पीले या सफेद वस्त्र पहनें. व्रत का संकल्प लें और मन को पूरी तरह शांत और सकारात्मक रखें. इसके बाद घर में पूजा स्थान पर पीला कपड़ा बिछाएं. अब उस पर भगवान बालकृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. इसके बाद मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर पीले वस्त्र पहनाएं.

पूजन सामग्री

तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप, माखन-मिश्री, पंचामृत, फल और मिठाई. संतान गोपाल यंत्र (यदि उपलब्ध हो) भी पूजा में साथ रखें.

कैसे करें संतान गोपाल मंत्र का जाप?

पूजा के बाद आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करें. रुद्राक्ष या तुलसी की माला से 108 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप करें. जाप करते समय भगवान बालकृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करें. माखन-मिश्री का भोग लगाकर अंत में तुलसी पत्र अर्पित करें. अंत में आरती करें और व्रत का पारण अगले दिन सुबह करें. भोग और प्रसाद को परिवार में बांटें.

