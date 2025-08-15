तीर्थ-धाम जाएं तो ना करें ये गलतियां, पुण्‍य मिलना तो दूर पाप पड़ जाएंगे गले! प्रेमानंद महाराज ने बताई वजह
Advertisement
trendingNow12881798
Hindi Newsधर्म

तीर्थ-धाम जाएं तो ना करें ये गलतियां, पुण्‍य मिलना तो दूर पाप पड़ जाएंगे गले! प्रेमानंद महाराज ने बताई वजह

Premanand Maharaj: प्रेम, भक्ति की राह पर चलने और अच्‍छा आचरण करने की प्रेरणा देने वाले संत प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता देश-दुनिया में फैल चुकी है. हाल ही में एक प्रवचन में प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जब भी तीर्थ करने जाएं या पवित्र धाम पर जाएं तो कुछ गलतियां ना करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तीर्थ-धाम जाएं तो ना करें ये गलतियां, पुण्‍य मिलना तो दूर पाप पड़ जाएंगे गले! प्रेमानंद महाराज ने बताई वजह

Premanand Maharaj ke pravachan: प्रेमानंद महाराज की कही गई बातें बच्‍चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी पर गहरा असर छोड़ रही हैं. यही वजह है कि प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने के लिए वृंदावन में हजारों लोग आधी रात को सड़क पर खड़े हो जाते हैं. महाराज जी रोज रात को करीब ढाई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और भक्‍तों को दर्शन देते हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के सत्‍संग, प्रवचन खूब सुने और देखे जाते हैं. ऐसे ही एक प्रवचन में हाल ही में प्रेमानंद महाराज ने तीर्थ यात्रा पर जाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की बात कही. 

यह भी पढ़ें: जन्‍माष्‍टमी पर नहीं लगा पा रहे 56 भोग? भगवान कृष्‍ण को लगाएं उनके 5 प्रिय भोग, तुरंत होंगे प्रसन्‍न

तीर्थ यात्रा पर जाएं तो ना करें ये गलतियां 

धार्मिक स्‍थलों, तीर्थ और धामों पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. इसमें भक्‍त भी शामिल होते हैं और कुछ लोग पर्यटक बनकर या सोशल मीडिया के लिए वीडियो-रील्‍स आदि बनाने के मकसद से भी धार्मिक स्‍थानों पर जाते हैं. प्रेमानंद महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा कि पुण्‍य पाने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखें, वरना पुण्‍य तो मिलेगा नहीं उल्‍टे पाप के भागीदार बन जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: सितंबर से करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनेंगे ये राशि वाले लोग, मंगल 3 बार चाल बदलकर लुटाएंगे धन, कर देंगे मालामाल!

भंडारा - प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि तीर्थ या धामों पर भंडारे का या मुफ्त का भोजन ना खाएं. ऐसा करना संतों, विरक्‍तों के लिए ठीक है लेकिन गृहस्‍थजन ऐसा ना करें. इससे उनका पुण्‍य नष्‍ट होता है. उल्‍टे तीर्थक्षेत्रों में जाकर दान करें. 

व्‍याभिचार - कभी भी तीर्थ क्षेत्रों में जाकर मांस-मदिरा का सेवन, नशा करना, व्‍याभिचार करना, किसी को बुरी नजर से देखने जैसी गलती ना करें. इसका घोर पाप लगता है. 

प्रसाद और फूल - जब भी ऐसे पवित्र क्षेत्रों पर जाएं तो मंदिर आदि के अंदर संभलकर चलें, ध्‍यान दें कि भगवान को चढ़ाए गए फूल, तुलसी, प्रसाद आदि यदि जमीन पर गिर गया है तो उस पर आपका पैर ना पड़े. भगवान के श्रीअंग को समर्पित इन चीजों पर पैर पड़ना आपके सारे पुण्‍य नष्‍ट कर सकता है. यदि जमीन में प्रसाद या फूल पड़े हुए दिखें तो उसे उठाकर माथे से लगाएं और फिर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें. यदि भीड़ के कारण ना उठा पाएं तो मन ही मन प्रणाम करके माफी मांग लें.  

संतों का अपमान - वैसे तो संत-महात्‍माओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में जाकर की गई ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Premanand Maharaj

Trending news

पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
Independence Day
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
;