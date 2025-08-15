Premanand Maharaj ke pravachan: प्रेमानंद महाराज की कही गई बातें बच्‍चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी पर गहरा असर छोड़ रही हैं. यही वजह है कि प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने के लिए वृंदावन में हजारों लोग आधी रात को सड़क पर खड़े हो जाते हैं. महाराज जी रोज रात को करीब ढाई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और भक्‍तों को दर्शन देते हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के सत्‍संग, प्रवचन खूब सुने और देखे जाते हैं. ऐसे ही एक प्रवचन में हाल ही में प्रेमानंद महाराज ने तीर्थ यात्रा पर जाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की बात कही.

यह भी पढ़ें: जन्‍माष्‍टमी पर नहीं लगा पा रहे 56 भोग? भगवान कृष्‍ण को लगाएं उनके 5 प्रिय भोग, तुरंत होंगे प्रसन्‍न

तीर्थ यात्रा पर जाएं तो ना करें ये गलतियां

धार्मिक स्‍थलों, तीर्थ और धामों पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. इसमें भक्‍त भी शामिल होते हैं और कुछ लोग पर्यटक बनकर या सोशल मीडिया के लिए वीडियो-रील्‍स आदि बनाने के मकसद से भी धार्मिक स्‍थानों पर जाते हैं. प्रेमानंद महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा कि पुण्‍य पाने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखें, वरना पुण्‍य तो मिलेगा नहीं उल्‍टे पाप के भागीदार बन जाएंगे.

यह भी पढ़ें: सितंबर से करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनेंगे ये राशि वाले लोग, मंगल 3 बार चाल बदलकर लुटाएंगे धन, कर देंगे मालामाल!

भंडारा - प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि तीर्थ या धामों पर भंडारे का या मुफ्त का भोजन ना खाएं. ऐसा करना संतों, विरक्‍तों के लिए ठीक है लेकिन गृहस्‍थजन ऐसा ना करें. इससे उनका पुण्‍य नष्‍ट होता है. उल्‍टे तीर्थक्षेत्रों में जाकर दान करें.

व्‍याभिचार - कभी भी तीर्थ क्षेत्रों में जाकर मांस-मदिरा का सेवन, नशा करना, व्‍याभिचार करना, किसी को बुरी नजर से देखने जैसी गलती ना करें. इसका घोर पाप लगता है.

प्रसाद और फूल - जब भी ऐसे पवित्र क्षेत्रों पर जाएं तो मंदिर आदि के अंदर संभलकर चलें, ध्‍यान दें कि भगवान को चढ़ाए गए फूल, तुलसी, प्रसाद आदि यदि जमीन पर गिर गया है तो उस पर आपका पैर ना पड़े. भगवान के श्रीअंग को समर्पित इन चीजों पर पैर पड़ना आपके सारे पुण्‍य नष्‍ट कर सकता है. यदि जमीन में प्रसाद या फूल पड़े हुए दिखें तो उसे उठाकर माथे से लगाएं और फिर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें. यदि भीड़ के कारण ना उठा पाएं तो मन ही मन प्रणाम करके माफी मांग लें.

संतों का अपमान - वैसे तो संत-महात्‍माओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में जाकर की गई ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)