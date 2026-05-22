Puja Niyam: खड़े होकर देवी-देवताओं की पूजा करना सही है या गलत, जानें शास्त्रीय नियम

Puja Path Niyam: हिंदू धर्म में दैनिक पूजा-पाठ से जुड़े कई खास नियम बताए गए हैं. मान्यता है कि नियमों के साथ देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. लेकिन, कई बार पूजा-पाठ को लेकर मन में यह सवाल रहता है कि क्या खड़े होकर पूजा-पाठ करना चाहिए. साथ ही, ऐसा करना सही है या गलत. आइए, जानते हैं पूजा-पाठ से जुड़े इस नियम के बारे में.
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Puja Niyam: दैनिक जीवन में पूजा-पाठ का विशेष महत्व है. शास्त्रों में देवी-देवताओं की पूजा के लिए खास नियम और सावधानियों का उल्लेख मिलता है. शास्त्र-पुराणों के अनुसार, पूजा-पाठ से जीवन की नाकारत्मकता दूर होती है. साथ ही जाने-अनजाने में किए गए पाप कर्म से मुक्ति मिलती है. घर हो या फिर मंदिर, वहां पर पूजा-पाठ को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या खड़े होकर पूजा-पाठ करना चाहिए. साथ ही खड़े होकर पूजा-पाठ करने से क्या होता है. पुराणों के मुताबिक, अगर पूजा-पाठ के दौरान विशेष नियमों का पालन ना किया जाए तो वह सफल नहीं मानी जाती. आइए, अब जानते हैं कि देवी-देवताओं की पूजा खड़े होकर करना सही है या गलत. साथ ही इस संबंध में शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं.
कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि लोग जगह के अभाव में पूजा-मंदिर को दीवार पर सेट कर देते हैं. दीवार पर पूजा-मंदिर सेट करने के बाद लोग खड़े होकर पूजा-पाठ करने के लिए बाध्य हो जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बैठकर पूजा की जाएगी तो मंदिर में स्थापित देवी-देवताओं की तस्वीर सही ढंग से नजर नहीं आती. इस संबंध में शास्त्रीय नियम कहते हैं कि जहां बैठकर पूजा की जाती है वह स्थान पूजा-मंदिर से ऊंचा नहीं होना चाहिए. साथ ही पूजा-पाठ के दौरान आसन को भगवान के आसन ऊंचा नहीं रखना चाहिए. ऐसा करना पूजा-पाठ के नियम के खिलाफ माना गया है और इससे पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता.
दैनिक पूजा में आसन का विशेष महत्व है. पूजाघर में आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आसन पर बैठकर पूजा करने से उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है. बैठकर पूजा करने से शरीर की ऊर्जा भूमि तत्व से जुड़ी रहती है, जिससे मन में शीतलता और स्थिरता बनी रहती है. पूजन के दौरान मुंह पूरब की ओर होना चाहिए. साथ ही पूजन सामग्रियों में धूप, दीप,घंटी और अगरबत्ती को दाईं ओर रखना चाहिए. जबकि, फूल, फल, जल और शंख को बाईं तरफ रखना शुभ माना गया है. शास्त्रों के मुताबिक, इन नियमों के साथ पूजा-पाठ करने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है.
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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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