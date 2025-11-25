Puja Path Sign: अगर पूजा-पाठ के दौरान मिले ये संकेत, तो समझ लें भगवान दे रहे हैं आशीर्वाद

Puja Path Sign Meaning: हिंदू परंपरा में पूजा, प्रार्थना और भक्ति का विशेष महत्व है. घर में सुबह-शाम दीप जलाकर ईश्वर का स्मरण करना केवल धार्मिक रीत ही नहीं, बल्कि मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा देने का मार्ग भी माना जाता है. कई लोग समय-समय पर पूजा-अर्चना, हवन, कीर्तन और पाठ भी करते हैं, ताकि घर में सुख-समृद्धि और ईश्वरीय आशीर्वाद बना रहे. लेकिन अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि अगर भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो इसका संकेत हमें कैसे मिलेगा? पुराणों और शास्त्रों में ऐसे कई दिव्य संकेतों का उल्लेख मिलता है, जो बताते हैं कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं. आइए, ऐसे ही कुछ दिव्य संकेतों के बारे में जानते हैं.

दीपक की लौ का तेज होना

कहा जाता है कि यदि पूजा करते समय दीपक या आरती की लौ अचानक ऊंची उठने लगे या तेज चमकने लगे, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. यह संकेत होता है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है. ऐसे समय में मनोकामना बताना शुभ माना जाता है, क्योंकि विश्वास है कि ऐसी स्थिति में प्रार्थनाएं शीघ्र स्वीकार होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पूजा के दौरान आंखों में आंसू आना

अगर भक्ति करते समय आंखों से बिना किसी कारण के आंसू निकल आएं, तो यह भक्ति का सर्वोच्च अनुभव माना जाता है. माना जाता है कि यह ईश्वरीय ऊर्जा से आत्मा के जुड़ने का संकेत है. यह भी मान्यता है कि ऐसा होने पर व्यक्ति के दुख, मानसिक बोझ और बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं.

धूप या अगरबत्ती का धुआं भगवान की प्रतिमा की ओर मुड़ना

अगर पूजा के समय उठता धुआं सीधे देवी-देवताओं की प्रतिमा की ओर जाए, तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है. यह दर्शाता है कि पूजा स्वीकार हो गई है और ईश्वर का संरक्षण आपके साथ है. यह संकेत जीवन में आने वाली कठिनाइयों के दूर होने और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है.

यह भी पढ़ें: दिसंबर में गीता जयंती, धनु संक्रांति और एकादशी समेत पड़ेंगे ये व्रत-त्योहार, नोट कर लें मुहूर्त

मंत्रों के दौरान गहरी शांति का अनुभव

यदि मंत्रों का जाप या ध्यान करते समय अचानक मन शांत हो जाए और भीतर सुखद ऊर्जा का अनुभव होने लगे, तो यह दिव्य अनुग्रह का संकेत माना जाता है. माना जाता है कि इस समय आत्मा ईश्वर की शक्ति से जुड़ रही होती है. ऐसी अवस्था में की गई प्रार्थनाएं अत्यंत फलदायी मानी जाती हैं.

पूजा के दौरान फूल का गिरना

अगर पूजा करते समय भगवान को चढ़ाया गया कोई फूल अपने आप ही आपकी ओर गिर जाए, तो इसे अत्यंत शुभ और विशिष्ट संकेत माना जाता है. यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं और जल्द ही आपको पूजा का फल मिलने वाला है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)