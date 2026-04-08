Puja Path Niyam: सौभाग्य के लिए पूजा के दौरान पत्नी को किधर बैठना चाहिए? मांगलिक कार्यों से जुड़ी ये चूक पड़ सकती है भारी!

Puja Path Niyam: घर में जब कभी भी पूजा-पाठ या किसी प्रकार के मांगलिक कार्य होते हैं, तो उसमें पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है. पूजा-पाठ या अन्य मांगलिक कार्यों के दौरान अक्सर लोगों के मन में भम्र की स्थिति उत्पन्न होती है कि पति-पत्नी को किस प्रकार बैठना चाहिए या उनके बैठने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति क्या होती है. दरअसल, शास्त्रों में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख है कि पूजा-पाठ या मांगलिक कार्यों से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती. शास्त्रों के मुताबिक, कुछ कार्यों के दौरान धर्मपत्नी को पति के बाएं तो कुछ कर्मों के दौरान दाएं बैठना शुभ होता है. शास्त्रों में इसके लिए विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर दंपति के लिए जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मांगलिक कार्यों के दौरन पत्नी को पति के किस ओर बैठना चाहिए, बाएं या फिर दाएं.

शुभ कार्यों में दक्षिण भाग का महत्व

सनातन धर्म में पत्नी को वामांगी (बाईं ओर रहने वाली) कहा गया है. लेकिन जब घर में किसी प्रकार धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो, उस दौरान पत्नी का स्थान पति के दाईं ओर होता है. इस संबंध में शास्त्रों कहा गया है कि जब कोई विवाहित पुरुष धार्मिक अनुष्ठान करता है तो, उसकी पत्नी को दाईं ओर बैठना शुभ है.

क्या कहते हैं शास्त्रों में वर्णित श्लोक?

अत्रि स्मृति और संस्कार विधि के अनुसार- "यज्ञे होमे व्रते दाने स्नान पूजादि कर्मणि, देवयात्रा-विवाहेषु पत्नी दक्षिणतः शुभा". यानी यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, पूजा, तीर्थयात्रा और विवाह जैसे पवित्र कार्यों में पत्नी का दाहिनी ओर बैठना ही शुभ और मंगलकारी है.

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संस्कार गणपति के अनुसार- 'सर्वेषु शुभकार्येषु पत्नी दक्षिणतः सदा". यानी विवाह में सिंदूरदान, द्विरागमन (गौना) और शयन के समय पत्नी को बाईं ओर होना चाहिए, लेकिन अन्य सभी शुभ कार्यों में उन्हें दाहिनी ओर ही रहना चाहिए.

लघु आश्वलायन ग्रंथ के अनुसार- जब दंपत्ति यज्ञ करने के लिए जाएं तो तो वधू को वर के दाएं ही बैठना चाहिए.

किन कार्यों में पत्नी को दाएं बैठना चाहिए?

यज्ञ और कथा- श्रीमद्भागवत कथा, गीता पाठ, वेद यज्ञ और सभी प्रकार के हवन-पूजन में.

विवाह संस्कार- सिंदूरदान की रस्म को छोड़कर विवाह की अन्य सभी पूजा विधियों में.

पितृ कार्य- श्राद्ध, तर्पण और पितरों से संबंधित अनुष्ठानों में.

दान और व्रत- किसी भी प्रकार का दान देते समय, व्रत का उद्यापन करते समय या चतुर्थी कर्म में.

संस्कार कार्य- संतान के नामकरण संस्कार और कन्यादान के पवित्र संकल्प के समय.

पवित्र स्नान- तीर्थ स्नान और किसी विशेष पर्व पर किए जाने वाले धार्मिक स्नान के वक्त.

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पत्नी कब बाईं ओर होती है?

शास्त्रों के अनुसार, पुरुष के बाईं ओर पत्नी का स्थान तब होता है जब वह सांसारिक या प्रेम संबंधी कार्य कर रहे हों. इसके अलावा विवाह में सिंदूर दान के समय, ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते समय, बड़ों के पैर धोते वक्त और सोने के दौरान पत्नी को हमेशा पति के बाईं ओर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कार्यों को ध्यान में रखकर उन्हें वामांगी कहा जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)