Puja Path Niyam: सुबह शाम की पूजा में करें ये उपाय तो भोलेनाथ होंगे प्रसन्न, उतरेगा कर्ज और कष्ट होंगे दूर!

Puja Path Niyam In Hindi: हिंदू धर्म में सुबह व शाम के समय मियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है. नियमित रूप से जिस घर में भगवान की आराधना करें तो उस घर में सुख-समृद्धि के साथ ही शांति का वास होता है. खासकर जिस घर में सुबह शाम शिव जी को अभिषेक किया जाता है उस घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर को छू नहीं पाती है. बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है और कर्ज के बोझ से छुटकारा मिल जाता है. ध्यान रहे घर का शिवलिंग अधिक बड़ा न हो. आइए जानें शिवजी से जुड़े उपायों के बारे में जानें जो सुबह और शाम की पूजा में किए जा सकते हैं.

सुबह शाम की पूजा में शिवलिंग पर अभिषेक

विवाह होने में अड़चनें आती जा रही है तो सुबह शाम की पूजा में गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें. इसके अलावा शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल से अगर अभिषेक करें तो बड़ी से बड़ी विवाह संबंधी बाधाओं का अंत हो जाएगा. शीघ्र विवाह के रास्ते खुलेंगे.

कर्ज का बोझ उतरेगा

भारी से भारी कर्ज में ही क्यों न डूबे हो सुबह शाम की पूजा में अगर सच्चे मन से और नियमित रूप से शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें को सिर से न सिर्फ सभी तरह के कर्ज का बोझ उतरेगा बल्कि सर पर लगे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बीमारियों से मिलेगा छुटकारा

अगर घर का कोई सदस्य हमेशा बीमारियों से जकड़ा रहता है तो इस समस्या से निजात पाने के लिए उस व्यक्ति के बदले आप भी सुबह शाम की पूजा में शिव जी का पानी में दूध व काले तिल मिलाकर अगर जलाभिषेक करें, तो इसके शुभ परिणाम तुरंत दिखाई देंगे. शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करने से शरीर के रोग दूर होते हैं.

शाम की पूजा में किन बातों का रखें ध्यान

शाम की पूजा में तुलसी के पत्ते न तोड़ें, मां लक्ष्मी रूठ सकती है.

शाम को सूर्य देव का आह्वान न करें, शाम के समय सूर्यदेव आराम करते हैं.

शाम की पूजा में देवी देवता के लिए घंटी और शंख न बजाएं, शाम के समय भगवान शयन करते हैं.

के लिए जाते हैं और ऐसा करने से उनके आराम में बाधा उत्पन्न होती है.

शाम की पूजा में दो दीपक जलाएं, एक घी का व दूसरा तेल का दीपक.

शाम की पूजा आरती या शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद इस बात का ध्यान रखें की भगवान के शयन में कोई बाधा न पहुंचे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Gajkesari Rajyog 2025: इस बार का गजकेसरी राजयोग अति शक्तिशाली, इन 3 राशि वालों के लिए खुल जाएगा पैसों का खजाना, बढ़ेगा भौतकि सुख!

और पढ़ें- Bhai Dooj 2025: भाई दूज के इन नियमों की अनदेखी करना हो सकता है अशुभ, जानें तिलक की सही दिशा और थाली की सामग्री!