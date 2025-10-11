Advertisement
Puja Path Niyam: सुबह शाम की पूजा में करें ये उपाय तो भोलेनाथ होंगे प्रसन्न, उतरेगा कर्ज और कष्ट होंगे दूर!

Puja Path Niyam: हिंदू धर्म में सुबह व शाम के समय पूजा करने का विधान है और इसका बहुत अधिक महत्व भी है. खासकर शिव जी की पूजा सुबह शाम की जाएं तो इस दौरान कुछ शिव जी के उपायों को करना भी अति शुभ होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:27 AM IST
Puja Path Niyam:
Puja Path Niyam:

Puja Path Niyam In Hindi: हिंदू धर्म में सुबह व शाम के समय मियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है. नियमित रूप से जिस घर में भगवान की आराधना करें तो उस घर में सुख-समृद्धि के साथ ही शांति  का वास होता है. खासकर जिस घर में सुबह शाम शिव जी को अभिषेक किया जाता है उस घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर को छू नहीं पाती है. बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है और कर्ज के बोझ  से छुटकारा मिल जाता है. ध्यान रहे घर का शिवलिंग अधिक बड़ा न हो. आइए जानें शिवजी से जुड़े उपायों के बारे में जानें जो सुबह और शाम की पूजा में किए जा सकते हैं.

सुबह शाम की पूजा में शिवलिंग पर अभिषेक 
विवाह होने में अड़चनें आती जा रही है तो सुबह शाम की पूजा में गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें. इसके अलावा शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल से अगर अभिषेक करें तो बड़ी से बड़ी विवाह संबंधी बाधाओं का अंत हो जाएगा. शीघ्र विवाह के रास्ते खुलेंगे. 

कर्ज का बोझ उतरेगा
भारी से भारी कर्ज में ही क्यों न डूबे हो सुबह शाम की पूजा में अगर सच्चे मन से और नियमित रूप से शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें को सिर से न सिर्फ सभी तरह के कर्ज का बोझ उतरेगा बल्कि सर पर लगे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलेगी.

बीमारियों  से मिलेगा छुटकारा
अगर घर का कोई सदस्य हमेशा बीमारियों  से जकड़ा रहता है तो इस समस्या से निजात पाने के लिए उस व्यक्ति के बदले आप भी सुबह शाम की पूजा में शिव जी का पानी में दूध व काले तिल मिलाकर अगर जलाभिषेक करें, तो इसके शुभ परिणाम तुरंत दिखाई देंगे. शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करने से शरीर के रोग दूर होते हैं. 

शाम की पूजा में किन बातों का रखें ध्यान
शाम की पूजा में तुलसी के पत्ते न तोड़ें, मां लक्ष्मी रूठ सकती है.
शाम को सूर्य देव का आह्वान न करें, शाम के समय सूर्यदेव आराम करते हैं.
शाम की पूजा में देवी देवता के लिए घंटी और शंख न बजाएं, शाम के समय भगवान शयन करते हैं. 
के लिए जाते हैं और ऐसा करने से उनके आराम में बाधा उत्पन्न होती है.
शाम की पूजा में दो दीपक जलाएं, एक घी का व दूसरा तेल का दीपक.
शाम की पूजा आरती या शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद इस बात का ध्यान रखें की भगवान के शयन में कोई बाधा न पहुंचे.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

puja path niyam

