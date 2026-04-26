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Hindi Newsधर्मGaruda Ghanti: घर की पूजा में क्यों बजाते हैं गरुड़ घंटी? जानें इसके पीछे का रहस्य और इसके फायदे

Garuda Ghanti: घर की पूजा में क्यों बजाते हैं गरुड़ घंटी? जानें इसके पीछे का रहस्य और इसके फायदे

Garuda Ghanti Importance and Benefits: जहां मंदिरों के बाहर बड़े घंटे लगाए जाते हैं, वहीं घर के मंदिर में आरती के दौरान छोटी घंटी बजाने की परंपरा है. घरों में मुख्य रूप से गरुड़ घंटी का प्रयोग होता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि पूजा में गरुड़ घंटी का इतना महत्व क्यों है और इसे बजाने के फायदे क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:02 AM IST
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Garuda Ghanti: घर की पूजा में क्यों बजाते हैं गरुड़ घंटी? जानें इसके पीछे का रहस्य और इसके फायदे

Garuda Ghanti in Puja: सनातन धर्म में पूजा-पाठ के दौरान घंटी बजाना बहुत शुभ माना जाता है. कुछ विशेष देवताओं की पूजा तो इसके बिना अधूरी मानी जाती है. यही वजह है कि पूजा घर मंदिर में घंटी या घंटे रखते हैं.लेकिन घरों में अक्सर एक छोटी घंटी का उपयोग होता है जिसके ऊपर भगवान गरुड़ की आकृति बनी होती है. इसे गरुड़ घंटी कहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह घंटी इतनी खास क्यों है और इसके फायदे क्या हैं.

क्या होती है गरुड़ घंटी?

गरुड़ घंटी वह होती है जिसके पकड़ने वाली जगह पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव की छवि उकेरी होती है. शास्त्रों के अनुसार, गरुड़ जी भगवान विष्णु के द्वारपाल और संदेशवाहक हैं. मान्यता है कि इस घंटी की आवाज उसी ब्रह्म नाद के समान है जो ब्रह्मांड के जन्म के समय गूंजी थी.

पूजा में घंटी बजाने के बड़े फायदे

कहा जाता है कि घंटी की आवाज से निकलने वाली तरंगें घर की नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को दूर करने में सहायक होती हैं. ऐसी मान्यता है कि घंटी बजाने से देवी-देवता जागृत होते हैं और वे हमारे-आपके द्वारा की गई प्रार्थना की ओर आकर्षित होते हैं. घंटी की मधुर ध्वनि हमारे मन को शांत करती है और पूजा में मन लगाने में मदद करती है. इससे तनाव भी कम होता है. गरुड़ जी भगवान विष्णु के प्रिय हैं. जिस घर में गरुड़ घंटी बजती है, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और सुख-समृद्धि आती है.

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घंटियां कितने प्रकार की होती हैं?

शास्त्रों में घंटी के मुख्य रूप से चार प्रकार बताए गए हैं, जिनमें गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और बड़ा घंटा शामिल हैं. गरुड़ घंटी हाथ से बजाई जाती है और घर की पूजा के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. जबकि, द्वार घंटी घर या मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लटकाया जाता है. वहीं, हाथ घंटी पीतल की एक गोल प्लेट जैसी होती है जिसे लकड़ी से बजाया जाता है. इसके अलावा एक बड़ा घंटा भी होता है, जो मंदिरों में लगी होती है और जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है.

यह भी पढ़ें: रुद्राक्ष की माला किस दिन धारण करना चाहिए, बिना नियम जाने ना करें पहनने की भूल!

घंटी से जुड़े जरूरी नियम

घंटी को सुबह और शाम की आरती के समय जरूर बजाना चाहिए. पूजा शुरू करते समय भी इसे बजाना शुभ होता है. गरुड़ घंटी हमेशा पीतल या अच्छी धातु की होनी चाहिए. इसकी आवाज सुरीली होनी चाहिए. इसके अलावा घंटी को हमेशा साफ रखें. इसे कभी भी जमीन पर सीधे न रखें, बल्कि किसी कपड़े या स्टैंड पर रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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