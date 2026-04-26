Garuda Ghanti: घर की पूजा में क्यों बजाते हैं गरुड़ घंटी? जानें इसके पीछे का रहस्य और इसके फायदे

Garuda Ghanti in Puja: सनातन धर्म में पूजा-पाठ के दौरान घंटी बजाना बहुत शुभ माना जाता है. कुछ विशेष देवताओं की पूजा तो इसके बिना अधूरी मानी जाती है. यही वजह है कि पूजा घर मंदिर में घंटी या घंटे रखते हैं.लेकिन घरों में अक्सर एक छोटी घंटी का उपयोग होता है जिसके ऊपर भगवान गरुड़ की आकृति बनी होती है. इसे गरुड़ घंटी कहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह घंटी इतनी खास क्यों है और इसके फायदे क्या हैं.

क्या होती है गरुड़ घंटी?

गरुड़ घंटी वह होती है जिसके पकड़ने वाली जगह पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव की छवि उकेरी होती है. शास्त्रों के अनुसार, गरुड़ जी भगवान विष्णु के द्वारपाल और संदेशवाहक हैं. मान्यता है कि इस घंटी की आवाज उसी ब्रह्म नाद के समान है जो ब्रह्मांड के जन्म के समय गूंजी थी.

पूजा में घंटी बजाने के बड़े फायदे

कहा जाता है कि घंटी की आवाज से निकलने वाली तरंगें घर की नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को दूर करने में सहायक होती हैं. ऐसी मान्यता है कि घंटी बजाने से देवी-देवता जागृत होते हैं और वे हमारे-आपके द्वारा की गई प्रार्थना की ओर आकर्षित होते हैं. घंटी की मधुर ध्वनि हमारे मन को शांत करती है और पूजा में मन लगाने में मदद करती है. इससे तनाव भी कम होता है. गरुड़ जी भगवान विष्णु के प्रिय हैं. जिस घर में गरुड़ घंटी बजती है, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और सुख-समृद्धि आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

घंटियां कितने प्रकार की होती हैं?

शास्त्रों में घंटी के मुख्य रूप से चार प्रकार बताए गए हैं, जिनमें गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और बड़ा घंटा शामिल हैं. गरुड़ घंटी हाथ से बजाई जाती है और घर की पूजा के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. जबकि, द्वार घंटी घर या मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लटकाया जाता है. वहीं, हाथ घंटी पीतल की एक गोल प्लेट जैसी होती है जिसे लकड़ी से बजाया जाता है. इसके अलावा एक बड़ा घंटा भी होता है, जो मंदिरों में लगी होती है और जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है.

यह भी पढ़ें: रुद्राक्ष की माला किस दिन धारण करना चाहिए, बिना नियम जाने ना करें पहनने की भूल!

घंटी से जुड़े जरूरी नियम

घंटी को सुबह और शाम की आरती के समय जरूर बजाना चाहिए. पूजा शुरू करते समय भी इसे बजाना शुभ होता है. गरुड़ घंटी हमेशा पीतल या अच्छी धातु की होनी चाहिए. इसकी आवाज सुरीली होनी चाहिए. इसके अलावा घंटी को हमेशा साफ रखें. इसे कभी भी जमीन पर सीधे न रखें, बल्कि किसी कपड़े या स्टैंड पर रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)