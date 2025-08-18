Aarti Ke Niyam: भगवान की आरती करने का सही तरीका जान लें , कितनी बार घुमाने से पूजा होगी संपन्न और मिलेगा पुण्यफल!
Aarti Ke Niyam: भगवान की आरती करने का सही तरीका जान लें , कितनी बार घुमाने से पूजा होगी संपन्न और मिलेगा पुण्यफल!

Aarti Ke Niyam In Hindi: कोई भी पूजा आरती करने के साथ ही संपन्न मानी जाती है. ऐसे में इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर आरती के सही नियम क्या हैं और आरती करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Aug 18, 2025
Aarti Ke Niyam
Aarti Ke Niyam

Right Way to Perform Aarti: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का बहुत  महत्व है. माना जाता है कि कि पूजा करते समय सभी नियमों का ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए. मान्यताओं के अनुसार, जिस घर में नियमित पूजा अर्चना की जाती है उस घर से कभी भी सुख, शांति और समृद्धि नहीं जाती है. ध्यान दें कि हम जब भी किसी देवी देवता या भगवान जी की पूजा करते हैं सबसे अंत में आरती करते हैं और आरती के साथ ही पूजा संपन्न मानी जाती है (Aarti Kyon Karte Hain). ऐसे में आइए जानें आरती करने का सही तरीका क्या है और आरती के नियम क्या हैं. 

जान लें आरती करने का सही तरीका (Right Way To Do Aarti)
आरती की शुरुआत
आरती की शुरुआत हमेशा भगवान के चरणों से करनी चाहिए. आरती की थाल को चरणों में चार बार घुमाएं. इस नियम को परमात्मा के चरणों में स्वयं को समर्पित करने का प्रतीक माना जाता है. 

भगवान की नाभि की आरती उतारें
इसके बाद आरती की थाली को दो बार भगवान की नाभि के पास घुमाना चाहिए. इस नियम को लेकर माना जाता है कि विष्णुजी की नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ, ऐसे में भगवान की नाभि की आरती उतारी जाती है.

मुखमंडल की आरती उतारें
इसके बाद आरती की थाल को ऊपर की ओर ले जाएं और भगवान के मुखमंडल के सामने आरती को एक बार घुमाएं और मन ही मन भगवान को नमन करते रहें और आरती गाते रहें.

कुल कितनी बार आरती घुमाएं
अंत में दीये को भगवान के पूरे शरीर पर घुमाएं ध्यान रहे कि पूरे शरीर पर आरती को गिनकर सात बार ही घुमाना है. मान्य नियमों के अनुसार कुल 14 बार आरती घुमाएं जो चौदह भुवनों तक आपकी भक्ति को पहुंचानें का रास्ता खोलती है. 

आरती करते समय इन बातों का रखें ध्यान
हमेशा खड़े होकर आरती करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है.
आरती करते समय भगवान के सम्मान में थोड़ा झुकें और अपनी भक्ति भगवान को अर्पित करें. 
आरती की थाली किसी धातु का हो इसका ध्यान रखें. तांबे, पीतल या चांदी की आरती की थाली अच्छी मानी जाती है.
थाली में पूजा सामग्री ध्यान से रखें. इसके लिए गंगाजल, कुमकुम, चावल, चंदन व अगरबत्ती, फूल के साथ ही भगवान के प्रिय भोग रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

