Puja Mandir: घर का पूजा मंदिर साफ करते वक्त भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हमेशा रहेंगे कंगाल
Puja Mandir: घर का पूजा मंदिर साफ करते वक्त भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हमेशा रहेंगे कंगाल

Puja Temple Tips: अक्सर लोग घर के पूजा मंदिर की साफ-सफाई करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से घर में सुख-शांति और समृद्धि नहीं आ पाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर के पूजा मंदिर को साफ करने के लिए कौन सा दिन सबसे शुभ होता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:30 PM IST
Puja Mandir: घर का पूजा मंदिर साफ करते वक्त भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हमेशा रहेंगे कंगाल

Puja Temple Astro Tips: हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जहां साफ-सफाई होती है, वहां देवी-देवताओं का वास होता है. खासकर घर के मंदिर में शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी माना गया है. शास्त्रों में मंदिर की साफ-सफाई से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. अक्सर लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से घर के सुख-शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है. इसलिए घर का पूजा मंदिर साफ करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर के पूजा मंदिर की साफ-सफाई करते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

रात के समय न करें मंदिर की सफाई

शास्त्रों के अनुसार, शाम की आरती के बाद भगवान का शयनकाल माना जाता है. ऐसे समय में मंदिर की सफाई करना अशुभ माना गया है. माना जाता है कि इससे भगवान के विश्राम में विघ्न पड़ता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है. इसलिए रात में मंदिर की सफाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.

एकादशी और गुरुवार को न करें सफाई

हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक, एकादशी तिथि और गुरुवार के दिन मंदिर की सफाई से भी बचना चाहिए. मान्यता है कि इन दिनों मंदिर में सफाई करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में दरिद्रता व दुर्भाग्य का आगमन हो सकता है.

मूर्तियों की सफाई का सही तरीका

भगवान की मूर्तियों की सफाई हमेशा साफ और पवित्र कपड़े से ही करनी चाहिए. इन्हें कभी भी घर में इस्तेमाल किए जाने वाले साबुन या केमिकल से साफ नहीं करना चाहिए. मूर्ति की पवित्रता बनाए रखने के लिए सिर्फ साफ पानी और सूती कपड़े का ही प्रयोग करना शुभ माना जाता है.

यह भी पढ़ें: नया घर लेने से पहले इन वास्तु दोषों से रहें सावधान! ये दोष छीन लेंगे सारा सुख-चैन

शुक्रवार और शनिवार को सफाई करना है उत्तम

अगर आप मंदिर की नियमित सफाई करना चाहते हैं तो शुक्रवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है. इन दिनों सफाई करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं. गुरुवार को छोड़कर अन्य दिनों में भी सफाई की जा सकती है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार विशेष फलदायी होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;