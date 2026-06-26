आषाढ़ मास इस साल 30 जून 2026 को शुरू होने वाला है और 29 जुलाई तक यह माह बना रहेगा. इस महीने में सूर्य देव को अर्घ्य देने और पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है. इस माह सूर्य देव की उपासना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य लाभ होता है. सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है. इस माह में हर सुबह सूर्य देव की पूजा करने से आंखों का स्वस्थ्य भी बेहतर होता है. ध्यान दें कि सूर्य देव को जल देते समय हमेशा जल पात्र को सिर के सामने रखें और गिरते जल को ध्यान से देखें. ऐसा करने से नेत्र दोष दूर होता है और ऐसे ही कई और लाभ होते हैं.
सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इस जल में लाल फूल, कुमकुम और अक्षत जरूर डालें. ऐसे जल को सूर्य देव को जल अर्पित करें तो नौकरी में उन्नति होती है और लाभ के रास्ते खुलते हैं. आत्मविश्वास बढ़ती है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े सभी कार्यों की पूर्ति होती है. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता होता है और नौकरी में अधिकारियों का साथ मिलता है.
आषाढ़ महीने में सूर्य देव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य देव बलवान होता है और व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है. नौकरी और करियर से जुड़ी सभी तरह की परेशानियों का अंत होता है. उच्च पद की प्राप्ति होती है और सम्मान बढ़ता है.
सुबह जब सूर्य देव को जल अर्पित करते समय शरीर पर किरणें पड़ती है तो इसका बहुत शुभ प्रभाव शरीर पर पड़ता है. सुबह के समय सूरज निकलने वाली किरणें शरीर के रंगों को संतुलित करती हैं.
आषाढ़ माह में जब सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है तो मन एकाग्र होता है और सीखने की क्षमता और अच्छा शक्ति बढ़ती है. सूर्य देव को जल से अर्घ्य देने से मन में सकारात्मक विचार आते है और मन प्रसन्न रहता है. आत्मविश्वास बढ़ता है. नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि होती है.
सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और प्रणाम करें, इसके साथ ही सूर्य मंत्रों का जाप करें को शक्ति, बुद्धि और सम्मान में वृद्धि होती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)