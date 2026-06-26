आषाढ़ मास इस साल 30 जून 2026 को शुरू होने वाला है और 29 जुलाई तक यह माह बना रहेगा. इस महीने में सूर्य देव को अर्घ्य देने और पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है. इस माह सूर्य देव की उपासना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य लाभ होता है. सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है. इस माह में हर सुबह सूर्य देव की पूजा करने से आंखों का स्वस्थ्य भी बेहतर होता है. ध्यान दें कि सूर्य देव को जल देते समय हमेशा जल पात्र को सिर के सामने रखें और गिरते जल को ध्यान से देखें. ऐसा करने से नेत्र दोष दूर होता है और ऐसे ही कई और लाभ होते हैं.