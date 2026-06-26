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Puja Tips: स्वस्थ शरीर और लंबी आयु के लिए आषाढ़ महीने में दें सूर्य देव को अर्घ्य, बढ़ेगा आत्मविश्वास और मिलेगा पुण्य

Surya Puja Tips: स्वस्थ शरीर और लंबी आयु के लिए अगर आषाढ़ के महीने में सूर्य देव को अर्घ्य दें तो आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ ही अनेक लाभ हो सकते हैं. आइए जानें इस माह सूर्य देव को अर्ध्य देने से क्या फायदे होते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 26, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:36 PM IST
Puja Tips: स्वस्थ शरीर और लंबी आयु के लिए आषाढ़ महीने में दें सूर्य देव को अर्घ्य, बढ़ेगा आत्मविश्वास और मिलेगा पुण्य
Image Credit: AI (Surya Dev)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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