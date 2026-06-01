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Hindi Newsधर्मPuja Tips: क्या आप भी पूजा सामग्री में रखते हैं बरगद का पत्ता? पूजा करने से पहले जान लें किन देवी-देवताओं पर इसे चढ़ाना वर्जित

Puja Tips: क्या आप भी पूजा सामग्री में रखते हैं बरगद का पत्ता? पूजा करने से पहले जान लें किन देवी-देवताओं पर इसे चढ़ाना वर्जित

हिंदू धर्म में कुछ देवी-देवताओं की पूजा को लेकर विशेष नियम और विधान बताए गए हैं. इसी तरह एक नियम ये भी है कि बरगद के पत्ते किन देवी-देवताओं को चढ़ाएं और किन्हें न चढ़ाएं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:51 AM IST
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Bargad ke patta Ka Niyam
Bargad ke patta Ka Niyam

देवी-देवताओं की पूजा से जुड़े नियम और विधि-विधानों का विशेष महत्व है. शास्त्रों की मानें तो हर देवी-देवता से जुड़े कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करते हुए अगर पूजा पाठ करें तो विशेष कृपा पाई जा सकती है. इसी तरह नियम है कि कुछ खास देवी-देवताओं पर कुछ चीजों को चढ़ाना वर्जित माना जाता है. ऐसा ही एक नियम है कि सभी देवी-देवता को बरगद के पत्ते नहीं चढ़ा सकते हैं. घर की सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए आइए जानें किन देवी-देवताओं को बरगद के पत्ते न चढ़ाएं.

किन देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता बरगद का पत्ता?
विष्णु जी और उनके अवतार
विष्णु जी की पूजा में हमेशा तुलसी दल या तुलसी पत्ता को ही रखें व भोग में भगवान को अर्पित करें. धार्मिक मान्यता है कि विष्णु जी बरगद के पेड़ को वैराग्य का प्रतीक माना गया है, बरगद को विष्णु का निवास स्थान कहा गया है. ऐसे में जहां पर विष्णु वास करते हैं वहां से पत्ता तोड़कर उनको ही चढ़ाना पूरी तरह से गलत माना गया है. ऐसे में विष्णु जी को बरगद के पत्ते चढ़ाना वर्जित है.

भगवान शिव
शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, धतूरा, भांग आदि अर्पित किया जाता है जो शिव जी को अति प्रिय है. हालांकि, बरगद का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से दोष लगता है. दरअसल, बरगद के पेड़ में शिव जी का भी वास होता है. ऐसे में यह पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है. 

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मां लक्ष्मी
माता लक्ष्मी जिस घर में वास करती हैं वहां धन और ऐश्वर्य बना रहता है. मां लक्ष्मी चंचल हैं और उन्हीं की कृपा से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है. इसके उलट बरगद का पेड़ स्थिर होता है और मोक्ष के साथ ही संन्यास का भी प्रतीक है. ऐसे में मां लक्ष्मी की पूजा में बरगद को रखना या चढ़ना पूरी तरह से वर्जित है.

भगवान गणेश 
भगवान गणेश बुद्धि के देवता है और भक्तों की बाधाओं को दूर करते हैं. गणेश जी की पूजा में दूर्वा चढ़ाने का विधान है. पूजा में सख्त,  या वैराग्य संबंधी चीजों को चढ़ाना वर्जित माना गया है. ऐसे पत्तों में से एक बरगद का पत्ता भी है.

बरगद का पत्ता किन देवी देवताओं को चढ़ाएं
शनि देव की पूजा में
हनुमान जी की पूजा में
पीपल वृक्ष पूजा करते समय
वट सावित्री व्रत में 
तांत्रिक उपायों के लिए

बरगद के पत्ते से जुड़े नियम
ध्यान दें कि बरगद के पत्ते को कभी भी पेड़ से तोड़कर न चढ़ाएं. पत्ता जब पेड़ से खुद गिरे तभी उस पत्ते को पूजा के लिए उपयोग में लाएं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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