/Puja Tips: शुभ और मांगलिक कार्यों में पत्नी को पति के किस ओर बैठना सही, क्या हैं इससे जुड़े नियम? जानें

Wife’s Seating Position In Hindu Rituals: घर में जब भी पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों का आयोजन किया जाता है तो इसे अच्छे से संपन्न करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. विशेषकर पूजा-पाठ में पति और पत्नी दोनों को नियम मानना बहुत जरूरी होता है. नियमों का पालन कर ही पूजा-पाठ का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है. इसी तरह पूजा-पाठ में बैठने को लेकर भी नियम बताए गए हैं. जैसे पत्नी को पति के किस ओर बैठना चाहिए.
पूजा-पाठ करने को लेकर कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. इसी तरह नियम ये भी है कि पति-पत्नी को पूजा के समय सही जगह पर बैठना चाहिए. शास्त्रों में इसे लेकर नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है. आइए इस बारे में जानें.
सनातन धर्म में पत्नी को वामांगी कहा गया है यानी जो बाईं ओर रहती हो. ऐसे में जब घर में कोई धार्मिक या शुभ काम का आयोजन किया जाता है तो पत्नी को अपने पति की दाईं ओर बैठना होता है. शास्त्रों के अनुसार जब भी विवाहित पुरुष धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसकी पत्नी को उसके दाईं ओर बैठना शुभ माना जाता है. यज्ञ और कथा का पाठ करने से लेकर हवन व पूजन करने के दौरान पत्नी को पति की दाईं ओर बैठने का विधान है.
सिंदूरदान की रस्म को छोड़कर विवाह की एक-एक विधि में, श्राद्ध में, तर्पण और पितरों से जुड़े अनुष्ठानों में, दान करते हुए, व्रत का उद्यापन करते हुए या चतुर्थी कर्म से लेकर संतान के नामकरण संस्कार करना हो, इसके साथ ही कन्यादान जैसे पवित्र संकल्प को संपन्न करने के लिए और तीर्थ स्नान व किसी विशेष पर्व पर पत्नी को अपने पति के दाईं ओर बैठने का विधान है.
शास्त्रों में उल्लेख किए गए नियमों के अनुसार, पत्नी के अपने पति के बाईं ओर कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बैठना चाहिए. सांसारिक या प्रेम संबंधी मामलों में पति की बाईं ओर पत्नी को बेठना चाहिए. विवाह में सिंदूरदान की विधि के समय, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते समय, बड़ों के पैर धोते समय, सोते हुए पत्नी को हमेशा पति के बाईं ओर ही होना चाहिए.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. बताई गई जानकारियां परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)