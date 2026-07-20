Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Puja Bhog Rules: बीज वाले फलों को पूजा में चढ़ाना शुभ या अशुभ? नियन जान लें नहीं तो बन जाएंगे पाप के भागी

Puja Bhog Rules: बीज वाले फलों को पूजा में चढ़ाना शुभ या अशुभ? नियन जान लें नहीं तो बन जाएंगे पाप के भागी

Puja Tips: पूजा पाठ को लेकर अनेक नियमों के बारे में बताया गया है. इस तरह से पूजा में भगवान के भोग चढ़ने तो लेकर भी कई नियम है. जहां तक भोग की बात आती है तो मन में प्रश्न उठता है कि क्या बीज वाले फल भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं. आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 20, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:40 AM IST
Puja Bhog Rules: बीज वाले फलों को पूजा में चढ़ाना शुभ या अशुभ? नियन जान लें नहीं तो बन जाएंगे पाप के भागी
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, फटाफट चेक करें आज तेल का भाव
petrol diesel price today21 min ago
2
Israel-Iran tensions29 min ago
3
FIFA World Cup 202633 min ago
4
Ghaziabad News37 min ago
5
Mount Paltry40 min ago