/Puja Bhog Rules: बीज वाले फलों को पूजा में चढ़ाना शुभ या अशुभ? नियन जान लें नहीं तो बन जाएंगे पाप के भागी

अगर फल बड़े बीज वाले हैं या ज्यादा बीज वाले हैं जैसे आम और तरबूज तो पहले इनके बीज को फल से अलग कर दें. इसके बाद भगवान को चढ़ाएं. जिस तरह बच्चों को हर चीज देखकर या बीज हटाकर खिलाते हैं वैसे भगवान के प्रति श्रद्धाभाव दिखाते हुए कोई भी भोग ऐसे लगाएं कि उसका सेवन करना आसान हो. भोग लगाने से पहले फलों को धो लें और भोग लगाते समय ही उन्हें काटें. पहले से काट के रखे फलों का भोग न लगाएं. भगवान नारायण के अवतारों को भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्ता जरूर रखें. भगवान को भोग लगाते समय मन में अहंकार न रखें. ध्यान दें भोग के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर उनकी कृपा शीघ्र पा सकते हैं. ऐसे में भोग लगाने के नियम का सही से पालन जरूर करें.