/Puja Bhog Rules: बीज वाले फलों को पूजा में चढ़ाना शुभ या अशुभ? नियन जान लें नहीं तो बन जाएंगे पाप के भागी

Fruit Bhog in Puja: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा-पाठ बिना भोग लगाए पूर्ण नहीं माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि भगवान को अगर शीघ्र प्रसन्न कर उनकी कृपा पानी है तो पूजा में उन्हें भोग जरूर लगाएं. भोग लगाना भगवान के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा, जुड़ाव और आस्था को दर्शाने का माध्यम है. भगवान को पूजा में उनके प्रिय फलों, मिठाइयों, खीर आदि का भोग अर्पित किया जाता है.
हालांकि, कई बार लोगों को यही नहीं बता होता है कि क्या भगवान को बीच वाले फलों का भोग अर्पित करें या नहीं, कौन से फलों का भोग भगवान को चढ़ना अति शुभ माना जाता है? आइए इस लेख में भोग से जुड़े जरूरी नियमों को विस्तार से जानें.
सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पूजा में फलों का भोग लगाना शुभ माना गया है, यह एक सात्विक और उत्तम भोग है जिसे पाकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं. मौसमी फल का भोग लगाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं. अब मन में एक सवाल जरूर उठता है कि भगवान को क्या बीज वाले फल चढ़ा सकते हैं? वैसे तो भगवान को बीज वाले फल अर्पित किए जा सकते हैं लेकिन वैसे ही जैसे आप उन फलों को खाते हैं यानी पहले फलों को काटें और उनमें से बीत को निकाल दें और फिर पूजा में उन्हीं फलों का भोग आर्पित करें.
अगर फल बड़े बीज वाले हैं या ज्यादा बीज वाले हैं जैसे आम और तरबूज तो पहले इनके बीज को फल से अलग कर दें. इसके बाद भगवान को चढ़ाएं. जिस तरह बच्चों को हर चीज देखकर या बीज हटाकर खिलाते हैं वैसे भगवान के प्रति श्रद्धाभाव दिखाते हुए कोई भी भोग ऐसे लगाएं कि उसका सेवन करना आसान हो. भोग लगाने से पहले फलों को धो लें और भोग लगाते समय ही उन्हें काटें. पहले से काट के रखे फलों का भोग न लगाएं. भगवान नारायण के अवतारों को भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्ता जरूर रखें. भगवान को भोग लगाते समय मन में अहंकार न रखें. ध्यान दें भोग के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर उनकी कृपा शीघ्र पा सकते हैं. ऐसे में भोग लगाने के नियम का सही से पालन जरूर करें.
(डिस्क्लेमर-यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)