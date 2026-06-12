Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Puja Tips: बिना पंचामृत के श्री हरि की पूजा अधूरी, पाप के भागी बन जाएं उससे पहले जान लें इसे बनाने और ग्रहण करने के नियम

Puja Tips: बिना पंचामृत के श्री हरि की पूजा अधूरी, पाप के भागी बन जाएं उससे पहले जान लें इसे बनाने और ग्रहण करने के नियम

Panchamrita Ke Niyam: अगर घर में श्री हरि की पूजा की जा रही है और भोग में पंचामृत नहीं है तो ऐसी पूजा अधूरी मानी जाती है. पाप के भागी न बनें, इसके लिए पंचामृत बनाने और ग्रहण करने के नियम आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 12, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:15 PM IST
Puja Tips: बिना पंचामृत के श्री हरि की पूजा अधूरी, पाप के भागी बन जाएं उससे पहले जान लें इसे बनाने और ग्रहण करने के नियम
Image Credit: AI (Vishnu Ji)

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिना पंचामृत के श्री हरि की पूजा अधूरी, जान लें इसे बनाने और ग्रहण करने के नियम
Puja Tips0 min ago
2
chhattisgarh news3 min ago
3
Somvati Amavasya 20267 min ago
4
Jaspal Rana Biopic19 min ago
5
Vaibhav Sooryavanshi21 min ago