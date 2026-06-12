पंचामृत पांच चीजों का मिश्रण होता है. ये सभी पांच चीजें अति शुभ मानी जाती हैं और इनका विशेष धार्मिक महत्व भी है. ये पांच चीजें हैं गाय का दूध, दही, गाय का घी, शहद और शक्कर. इन सबको तय मात्रा में मिलाया जाता है और फिर एक एक शुद्ध पात्र में रखकर भगवान को भोग लगाया जाता है. इसकी विशेष बात ये हैं कि जब इसे विष्णु जी और उनके अवतारों को पंचामृत का भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी दल और तुलती के पत्ते जरूर डाला जाता है, इसके बिना भगवान पंचामृत या कोई अन्य भोग स्वीकार नहीं करते हैं. इसके अलावा पंचामृत का अपमान करने या गिराने से व्यक्ति पापा का भागी भी बन सकता है.