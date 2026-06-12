Panchamrita Puja Tips: श्रीहरि विष्णु से जुड़ा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का आयोजन किया जाए, उसमें पंचामृत होना जरूरी होता है. बिना पंचामृत की पूजा को अपूर्ण माना जाता है. पंचामृत का विशेष धार्मिक महत्व हैं. जिसे सत्यनारायण पूजा से लेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर विशेष रूप से बनाने और भगवान को इसका भोग चढ़ाने का नियम है.
हालांकि जब पंचामृत का जिक्र होता है तो एक सवाल मन में उठता है कि किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में पंचामृत को रखने और पूजा के संपन्न होने के बाद उसे ग्रहण करने से जुड़े क्या नियम हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
पंचामृत पांच चीजों का मिश्रण होता है. ये सभी पांच चीजें अति शुभ मानी जाती हैं और इनका विशेष धार्मिक महत्व भी है. ये पांच चीजें हैं गाय का दूध, दही, गाय का घी, शहद और शक्कर. इन सबको तय मात्रा में मिलाया जाता है और फिर एक एक शुद्ध पात्र में रखकर भगवान को भोग लगाया जाता है. इसकी विशेष बात ये हैं कि जब इसे विष्णु जी और उनके अवतारों को पंचामृत का भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी दल और तुलती के पत्ते जरूर डाला जाता है, इसके बिना भगवान पंचामृत या कोई अन्य भोग स्वीकार नहीं करते हैं. इसके अलावा पंचामृत का अपमान करने या गिराने से व्यक्ति पापा का भागी भी बन सकता है.
पंचामृत को सूर्यास्त के पहले बनाएं.
पंचामृत के लिए गाय का दूध ही उपयोग करें.
पंचामृत में तुलसी दल और गंगाजल जरूर डालें.
पंचामृत को हमेशा दोनों हाथों से लेकर ही ग्रहण करें.
भूल से भी पंचामृत को भूमि पर न गिराएं.
जब पंचामृत ग्रहण कर लें तो दोनों हाथों से अपनी शिखा स्पर्श करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)