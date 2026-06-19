Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Puja Tips: बाल हनुमान से लेकर पहाड़ उठाए हुए बजरंगबली... रामभक्त की अलग-अलग मुद्राओं में पूजा करने के क्या होते हैं लाभ? जानें

Puja Tips: बाल हनुमान से लेकर पहाड़ उठाए हुए बजरंगबली... रामभक्त की अलग-अलग मुद्राओं में पूजा करने के क्या होते हैं लाभ? जानें

Hanuman Puja Benefits: हनुमान जी की अलग-अलग मुद्राओं में पूजा करने से अलग-अलग तरह के लाभ होते हैं. उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए व मनोकामनाओं के अनुसार पूजा करें तो इसके जल्द परिणाम दिख सकते हैं. आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 19, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:45 AM IST
Puja Tips: बाल हनुमान से लेकर पहाड़ उठाए हुए बजरंगबली... रामभक्त की अलग-अलग मुद्राओं में पूजा करने के क्या होते हैं लाभ? जानें
Image Credit: AI (Hanuman Ji)

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
US को भारत से सीखना चाहिए... मुंबई मेट्रो में पैर रखते ही टूरिस्ट ने क्यों कहा ऐसा?
Mumbai Metro6 min ago
2
Monsoon15 min ago
3
Ratan Tata25 min ago
4
Greater Noida news28 min ago
5
Stock Market36 min ago