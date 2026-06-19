हनुमान जी के अनेक रूपों में से एक है बाल हनुमान का स्वरूप जिनके दर्शन और पूजा करने से भक्त के सभी तरह के भय का नाश होता है. धार्मिक मान्यता है कि रात में बच्चा अचानकर डर कर जाग जाते हैं या किसी व्यक्ति को लगातार बुरे सपने आ रहे हैं तो उसे बाल हनुमान की पूजा करनी चाहिए. बाल हनुमान के पैर के सिंदूर को लेकर अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए. बाल हनुमान की पूजा करने से भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति जल्द ही हो जाती है और रोग-शोक का नाश होता है.