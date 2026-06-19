सनातन धर्म में भगवान हनुमान जी की पूजा और उपासना करने का बहुत महत्व है. हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके जीवन से सभी संकटों का नाश होता है. भक्त को बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी परेशानी और अपनी मनोकामनाओं के अनुसार अगर हनुमान जी की आराधना करें तो हनुमान जी की शीघ्र कृपा प्राप्त हो सकती है. हनुमान जी की पूजा उसकी अलग-अलग मुद्राओं में करें तो अलग-अलग तरह के लाभ प्राप्त होते हैं.
हनुमान जी के कई रूप हैं, जैसे- देव को बाल हनुमान, रामसेवक हनुमान, वरदायक हनुमान, ध्यान मुद्रा वाले हनुमान जी और ऐसे ही कई रूप. हनुमान जी की अलग-अलग मुद्रा वाली प्रतिमा की पूजा करने से अलग-अलग फल की भी प्राप्ति होती है. जिससे जीवन से दु:ख, भय और दुर्भाग्य का नाश होता है. आइए हनुमान जी की कई मुद्राओं के बारे में जानें.
हनुमान जी के अनेक रूपों में से एक है बाल हनुमान का स्वरूप जिनके दर्शन और पूजा करने से भक्त के सभी तरह के भय का नाश होता है. धार्मिक मान्यता है कि रात में बच्चा अचानकर डर कर जाग जाते हैं या किसी व्यक्ति को लगातार बुरे सपने आ रहे हैं तो उसे बाल हनुमान की पूजा करनी चाहिए. बाल हनुमान के पैर के सिंदूर को लेकर अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए. बाल हनुमान की पूजा करने से भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति जल्द ही हो जाती है और रोग-शोक का नाश होता है.
ऐसी तस्वीर या प्रतिमा जिसमें हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हों अति शुभ माना जाता है. ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से व्यक्ति अपने कार्य को जल्द पूरा कर पाता है, परिवार का सुख पाता है और अपना जीवन परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित कर देता है. ऐसे भक्तों को जल्द ही सफलता मिलती है. सेवक हनुमान जी की उपासना से कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर की कृपा मिलती है.
अगर कोई भक्त पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी की पूजा करता है तो उसके जीवन में आने वाले बड़े और अचानक संकटों का नाश होता है. संकटों का समाधान मिलता है और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.
अगर किसी व्यक्ति को चारों ओर से परेशानियों ने घेर लिया है और कहीं से भी सुख-शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है तो ऐसे लोगों को ध्यान मुद्रा वाले हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए. ध्यान मुद्रा वाले हनुमान जी की पूजा करने से मन की शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है. आत्मिक शांति पाकर व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों का हल जल्द खोज पाता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताई गई जानकारियां और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)