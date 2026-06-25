Mandir Me Diya Jalane Ke Niyam: जब बात पूजा की होती है तो इससे जुड़े नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. इन नियमों का पालन करने से ही पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सकता है. देवी और देवताओं की पूजा करने के दौरान दीपक जलाने का बड़ा महत्व होता है. पूजा में घी से लेकर तेल का दीया जलाने का विधान है.
किसी घर में विधि-विधान से जब दीपक जलाया जाता है तो घर में धन-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. हालांकि, पूजा के समय दीपक जलाने से जुड़े कुछ नियम हैं जैसे- दीपक जलाने के पहले किन बातों का ध्यान रखें, विधि औप मंत्र क्या है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
पूजा के समय दीया दो बार जलाने का विधान हैं. एक दीपक सूर्योदय के समय जलाए और दूसरा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद संध्या समय में जलाएं. सुबह 05 बजे से लेकर 07 बजे के बीच दीपक जला दें. वहीं, शाम के समय 5:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच के समय में दीया जलाएं. गर्मी और ठंड के अनुसार इस समय में बदलाव हो सकता है. शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीया जलाएं तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं.
दीया कई तरह के होते हैं जैसे मिट्टी या धातु का जैसे पीतल और तांबे का दीया.
अगर आपको दीया जलाना है तो आप भी अपने लिए मिट्टी या धातु का एक दीया चुन लें.
दीया को अच्छे से साफ करें. मिट्टी का दीया हो तो पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोकर दें और फिर सुखा दें.
अब पूजा के समय या सुबह-शाम की ज्योत के लिए दीपक में सरसों या तिल का तेल या फिर गाय का घी डालें.
अब तेल में बाती भिगो दें और त्ती को भिगोएं और दीए में अच्छे लगा दें.
दीपक जलाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा-फूटा या गंदा तो नहीं है. ऐसा दीया जलाने से घर में दरिद्रता आती है.
दीपक को एक प्लेट में रखें. एक दीपक की लौ से दूसरे दीपक को न लजाएं. ऐसा करने से दोष लगता है.
दीया बीच में न बूझे इसका ध्यान रखें. इसके लिए दीया में पर्याप्त तेल या घी जरूर जालें या समय-समय पर डालते रहें.
दीया जलाते समय कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें तो दीये की शक्ति बढ़ जाती है. इस मंत्र का जाप कर सकते हैं- शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा, शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते.
तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसे भगवान के बाईं ओर रखें. अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे दाईं ओर रखें. हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर दीपक को रखें. ध्यान रखें कि दीपक की लौ इन दिशाओं में ही रखें. पूर्व दिशा में रखा दीपक आयु बढ़ता है. उत्तर दिशा में रखा दीपक धन, संपत्ति में वृद्धि का कारक बनते हैं. दक्षिण में दीपक पितरों व मृत्यु के देवता यमराज का है. इस दिशा में दीपक विशेष मौकों पर ही रखा जाता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)