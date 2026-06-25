तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसे भगवान के बाईं ओर रखें. अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे दाईं ओर रखें. हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर दीपक को रखें. ध्यान रखें कि दीपक की लौ इन दिशाओं में ही रखें. पूर्व दिशा में रखा दीपक आयु बढ़ता है. उत्तर दिशा में रखा दीपक धन, संपत्ति में वृद्धि का कारक बनते हैं. दक्षिण में दीपक पितरों व मृत्यु के देवता यमराज का है. इस दिशा में दीपक विशेष मौकों पर ही रखा जाता है.