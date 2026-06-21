फलाहार उपवास आसान माना जाता है. जिसमें व्रती फल, सूखे मेवे, दूध या चाय-कॉफी पीते हैं. कुछ लोग बिना नमक के जूस भी पी लेते हैं. हालांकि, कुछ लोग सेंधा नमक भी आहार में लेते हैं और कुछ लोग नमक को पूरी तरह से उस दिन छोड़ देते हैं. फलाहार उपवास में नियम से पूजा पाठ कर आहार लिया जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है. जो लोग पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते हैं वो लोग फलाहर रखकर अपने आराध्य को प्रसन्न करते हैं. सोमवार, गुरुवार या एकादशी जैसे ऐसे व्रत जो थोड़े-थोड़े दिन में आ जाते हैं, उनको ज्यादातर बार फलाहार के साथ ही किया जाता है. शरीर को हल्का और सक्रिय रखने के लिए भी लोग फलाहार व्रत रखते हैं.