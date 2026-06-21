Difference Between Nirjala, Phalahar and Partial Fasting: हिंदू धर्म में व्रत रखने का विशेष महत्व है. लोग उपवास त्योहार पर संबंधित देवी-देवता के निमित्त उपवास रखते हैं और अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार पूजा-पाठ करते हैं. हालांकि, उपवास रखना केवल उपासना का भाग नहीं है बल्कि मानसिक और शारीरिक अनुशासन बनाए रखने की एक पुरानी परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है.
उपवास रखने के कई प्रकार हैं- निर्जला उपवास, फलाहार उपवास और आंशिक उपवास. अपने आराध्य को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय उपवास रखना और उपवास वाले दिन संयमित रहना भी है. व्रत वाला दिन शरीर को विश्राम देने और अपने आराध्य के लिए भक्ति दिखाने का दिन होता है. आइए इस लेख में जानें कि निर्जला, फलाहार और आंशिक उपवास में क्या अंतर है और व्रत-उपवास से जुड़े नियम क्या हैं.
इस उपवास में व्यक्ति पूरे दिन-रात न तो पानी पीते हैं और न तो कुछ खाते हैं. यह उपवास शरीर और मन के लिए कठिन माना गया है. गर्मी के मौसम में यह व्रत रखना तो एक चुनौती की तरह होता है. निर्जला उपवास रखकर आत्म-संयम रखा जाता है और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को दर्शाया जाता है. शिव जी या विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए निर्जना व्रत रखा जाता है. निर्जला एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि जैसे व्रत प्रसिद्ध हैं.
फलाहार उपवास आसान माना जाता है. जिसमें व्रती फल, सूखे मेवे, दूध या चाय-कॉफी पीते हैं. कुछ लोग बिना नमक के जूस भी पी लेते हैं. हालांकि, कुछ लोग सेंधा नमक भी आहार में लेते हैं और कुछ लोग नमक को पूरी तरह से उस दिन छोड़ देते हैं. फलाहार उपवास में नियम से पूजा पाठ कर आहार लिया जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है. जो लोग पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते हैं वो लोग फलाहर रखकर अपने आराध्य को प्रसन्न करते हैं. सोमवार, गुरुवार या एकादशी जैसे ऐसे व्रत जो थोड़े-थोड़े दिन में आ जाते हैं, उनको ज्यादातर बार फलाहार के साथ ही किया जाता है. शरीर को हल्का और सक्रिय रखने के लिए भी लोग फलाहार व्रत रखते हैं.
आंशिक उपवास व्यक्ति दिन में एक बार आहार लेते हैं जो पूरी तरह से सात्विक होता है. कुछ लोग फल खाते हैं, दूध पीते हैं या हल्का खाना जैसे साबूदाना की खीर खाते हैं. आंशिक उपवास शरीर को पूरा भूखा न रखने और मन व इंद्रियों को काबू में रखने के लिए किया जाता है. यह उपवास धार्मिक और शुभ तिथियों पर किया जाता है. जैसे- एकादशी, प्रदोष या नवरात्रि की अलग-अलग तिथियां.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)