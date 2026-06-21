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Puja Tips: निर्जला फलाहार और आंशिक उपवास एक नहीं होते, आराध्य को प्रसन्न करना है तो जान लें पूरी डीटेल!

पूजा के नियम: कई बार लोग निर्जला व्रत रखते है, कुछ व्रत फलाहार रखते है और कुछ व्रत आंशिक रूप से रखा जाता है. हालांकि लोगों को कम ही पता होता है कि ये तीनों उपवास एक नहीं हैं बल्कि ये व्रत के अलग-अलग प्रकार हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 21, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:17 PM IST
Puja Tips: निर्जला फलाहार और आंशिक उपवास एक नहीं होते, आराध्य को प्रसन्न करना है तो जान लें पूरी डीटेल!
Image Credit: AI (Puja Tips)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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