/Puja Tips: पूजा में नैवेद्य अर्पित कर भगवान को तुरंत कर सकतें हैं प्रसन्न, जानें किन देवी-देवता को कौन सा भोग है प्रिय

Devi Dewtao Ke Bhog: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे नियम और विधि बताए गए हैं जिसको पूजा के समय करने के बारे में बताया गया है ताकि भगवान को प्रसन्न किया जाए और उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाई जा सके. देवी-देवता मानवीय स्वरूप में भक्त की भक्ति को स्वीकार करते हैं. ऐसे में जरूरी है कि पूजा से जुड़े सभी विधि-विधान को निभाया जाए. इन्हीं विधियों में से एक भगवान को भोग अर्पित करना है.
पूजा में सबसे पहले देवी-देवताओं का आह्वान किया जाता है और फिर जल्द अर्पित करें पूजा-पाठ के अलग-अलग नियमों का पालन कर पूजा को संपन्न किया जा सकता है. इसी तरह से देवी-देवताओं को भोग चढ़ाने का भी विधान है. आइए जानें किन देवताओं को कौन सा योग प्रिय है जिसे पाकर वे अति प्रसन्न होते हैं.
भगवान विष्णुजी को खीर या सूजी के हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए. किशमिश, बारीक कतरे हुए बादाम से लेकर नारियल की कतरन, काजू से लेकर पिस्ता, चारौली, पिसे मखाने, इलायची और केसर मिले हुए खीर के भोग को विष्णु जी को अर्पित करें. ध्यान रहे कि विष्णु जी के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, तभी भोग को भगवान स्वीकार करेंगे.
भगवान शिव को उसके प्रिय भोग भांग और पंचामृत अर्पित तकना अति शुभ माना जाता है. शिवलिंग पर दूध, दही से लेकर शहद, शकर, घी और जलधारा अर्पित करने से जीवन के दुखों का अंत होगा. शिवजी को रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी चढ़ाया जा सकता है, खासकर श्रावण मास में शिवजी की उपवास करते हुए अगर गुड़, चना और चिरौंजी भोग के रूप में चढ़ाएं तो सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
हनुमान जी की पूजा करते समय उनके प्रिय चीजों का भोग लगाकर उन्हें तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है. हनुमान जी के कई प्रिय भोग हैं. जैसे- हलवा, पंच मेवा, गुड़ से बने लड्डू, डंठल वाला पान, बूंदी और केसर-भात.
लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा गया है. लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग अर्पित किए जा सकते हैं, इससे धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. लक्ष्मी जी को सफेद और पीले रंग की मिठाई और केसर-भात अर्पित करें.
ज्ञान की देवी माता सरस्वती को उनके प्रिय भोग अर्पित करें तो अनेक लाभ हो सकते हैं. माता सरस्वती के प्रति श्रद्धा पूर्ण भाव से दूध, पंचामृत, दही से लेकर मक्खन और सफेद तिल के लड्डू का भोग अर्पित करें. धान का लावा भी मां को अति प्रिय है. इससे स्मृतिदोष दूर होगा और ज्ञान की प्राप्ति होती है. एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं.
गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग अति प्रिय है. गणेश जी की पूजा करते समय शुद्ध घी से बने मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं. नारियल, तिल और सूजी से बने लड्डू भगवान को अर्पित करें.
भगवान श्रीरामजी को अगर केसर भात, खीर, धनिए से बने भोग को अर्पित करना शुभ होता है. भगवान राम इन प्रिय भोग को पाकर प्रसन्न होते हैं. वैसे राम जी को कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन भी भोग के रूप में प्रिय हैं.
भगवान श्रीकृष्ण को भोग के रूप में माखन और मिश्री अति प्रसन्न है. खीर, हलवा और मावा-मिश्री के लड्डू श्रीकृष्ण को अति प्रिय है. ये भोग अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होकर भक्त के सभी दुखों का नाश होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)