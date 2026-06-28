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Puja Tips: पूजा में नैवेद्य अर्पित कर भगवान को तुरंत कर सकतें हैं प्रसन्न, जानें किन देवी-देवता को कौन सा भोग है प्रिय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे नियम और विधि बताए गए हैं जिसको पूजा के समय करने के बारे में बताया गया है ताकि भगवान को प्रसन्न किया जाए और उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाई जा सके. देवी-देवता मानवीय स्वरूप में भक्त की भक्ति को स्वीकार करते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 28, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:39 PM IST
Puja Tips: पूजा में नैवेद्य अर्पित कर भगवान को तुरंत कर सकतें हैं प्रसन्न, जानें किन देवी-देवता को कौन सा भोग है प्रिय
Image Credit: AI (Puja)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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