/Puja Tips: पूजा से पहले आचमन करना क्यों जरूरी, शुद्धि और मंत्र जाप से इसका क्या है संबंध? जानें

Religious Importance of Achaman: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ से लेकर जाप करने वा किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का श्रीगणेश करने से पहले हाथ में जल लेकर तीन बार आचमन करने का महत्व है. आचमन में शुद्ध जल को हथेली में लेकर मंत्र का जाप करते हुए थोड़ी मात्रा में ग्रहण किया जाता है. इसके बाद हाथ और मुंह को भी शुद्ध किया जाता है. सामान्य तौर पर आचमन करते समय भगवान का स्मरण किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि व्यक्ति जो भी धार्मिक अनुष्ठान करे उससे पहले तन और मन को शुद्ध क्या जा सके. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
पूजा या शुभ कार्य से पहले शुद्धिकरण के लिए आचमन किया जाता है. आचमन करने के लिए अपने मुंह को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके बैठें, अब दाहिने हाथ की हथेली में गोकर्ण मुद्रा बनाकर तीन बार मंत्र जाप करें और जल को ग्रहण कर लें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भी आचमन करें साफ और शुद्ध जल से ही करें. मन में भगवान का ध्यान करें और आचमन करते हुए मन को शांत रखें.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कोई भी पूजा करने से पहले आचमन करने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य शुद्धि होता है. पूजा के समय व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. इसके साथ ही वाणी का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी होता है. कई बार ऐसा होता है कि तन के अशुद्ध होने के साथ ही मन में भी बुरे विचार आने से मन भी अशुद्ध हो जाता है. जिसे पूजा के समय शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में पूजा के समय आचमन कर तन-मन को शुद्ध किया जाता है और भगवान की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया जाता है.
आचमन में हाथ में जल लेकर मंत्र जाप किया जाता है. इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंत्रों का उच्चारण करने से वातावरण और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आचमन करते हुए मंत्रों का जाप करने से धीरे-धीरे पूजा की ओर मन का झुकाव बढ़ने लगता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)