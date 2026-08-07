/Puja Tips: पूजा से पहले आचमन करना क्यों जरूरी, शुद्धि और मंत्र जाप से इसका क्या है संबंध? जानें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कोई भी पूजा करने से पहले आचमन करने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य शुद्धि होता है. पूजा के समय व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. इसके साथ ही वाणी का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी होता है. कई बार ऐसा होता है कि तन के अशुद्ध होने के साथ ही मन में भी बुरे विचार आने से मन भी अशुद्ध हो जाता है. जिसे पूजा के समय शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में पूजा के समय आचमन कर तन-मन को शुद्ध किया जाता है और भगवान की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया जाता है.