Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Puja Tips: पूजा से पहले आचमन करना क्यों जरूरी, शुद्धि और मंत्र जाप से इसका क्या है संबंध? जानें

Puja Tips: पूजा से पहले आचमन करना क्यों जरूरी, शुद्धि और मंत्र जाप से इसका क्या है संबंध? जानें

Achaman Puja Tips: हिंदू धर्म में पूजा करने का बड़ा महत्व है, इसके साथ ही पूजा के नियमों का पालन करना भी जरूर बताया गया है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि किसी भी पूजा से पहले आचमन क्यों किया जाता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 07, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:34 PM IST
Puja Tips: पूजा से पहले आचमन करना क्यों जरूरी, शुद्धि और मंत्र जाप से इसका क्या है संबंध? जानें
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टोरंटो में बर्तन मांजने का कितना मिलता है? झारखंड की लड़की ने दिया मुंहतोड़ जवाब!
2
3
4
5