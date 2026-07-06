/Puja Tips: व्रत में सेंधा नमक का सेवन क्यों नहीं वर्जित, मन और सुख के कारक ग्रहों से क्या है इसका गहरा संबंध? जानें

Sendha Namak in Vrat: व्रत से जुड़े अनेक नियम है जिनका ध्यान रखने से व्रत का संकल्प पूरा होता है और पूरा फल प्राप्त होता है. कुछ व्रत में केवल फलाहार किया जाता है तो कुछ व्रत में एक बार भोजन किया जाता है, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिसमें तय समय तक न तो कुछ खाया जाता है और न ही कुछ पीया जाता है. इसी तरह से व्रत के भोजन को लेकर नियम है की सफेद नमक का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए. वहीं, सेंधा नमक का सेवन वर्जित नहीं होता है.
व्रत उपवास में साधारण नमक के बजाए केवल सेंधा नमक का सेवन किया जाता है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सेंधा नमक का उपायोग करने का बड़ा महत्व हैं. आइए यहां जानें सेंधा नमक का किस ग्रह से संबंध है.
मान्यता है कि सेंधा नमक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. इस नमक के उपयोग से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करता है. पूजा के समय सात्विक ऊर्जा को बनाए रखने में भी सेधा नमक मदद करता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्रत हों से मिलने वाली ऊर्जा को संतुलित करता है और यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है.
ज्योतिष अनुसार सेंधा नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है . चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र सुख व समृद्धि का कारक है. व्रत के दौरान सेंधा नमक का सेवन करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक तनाव दूर होता है. बेचैनी या निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन वृद्धि होता है.
वहीं धार्मिक मान्यता है कि इसके अलावा सकारात्मकता बनाए रखने में सेंधा नमक मदद करता है. साधारण नमक को कई प्रक्रिया से तैयार किया जाता है. जिससे इस नमक उतना शुद्ध नहीं माना जाजा है. यही कारण है कि व्रत और पूजा में सेंधा नमक के उपयोग को मान्यता दी जाती है. इसके सेवन से मन शांत रहता है और भक्ति भाव करने में ध्यान लगता है. सेंधा नमक सात्विक आहार का भाग होता है.
पुराणों और धार्मिक परंपराओं में बताया जाता है कि व्रत का भोजन सरल और प्राकृतिक होना चाहिए. यह पुण्य प्राप्ति का रास्ता हो सकता है. सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से चट्टानों से आते हैं. इसी कारण इसे शुद्ध माना जाता है. एकादशी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, सोमवार से लेकर अन्य कई व्रतों में सेंधा नमक का उपयोग किया जाता रहा है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)