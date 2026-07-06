/Puja Tips: व्रत में सेंधा नमक का सेवन क्यों नहीं वर्जित, मन और सुख के कारक ग्रहों से क्या है इसका गहरा संबंध? जानें

Sendha Namak in Vrat: व्रत से जुड़े अनेक नियम है जिनका ध्यान रखने से व्रत का संकल्प पूरा होता है और पूरा फल प्राप्त होता है. कुछ व्रत में केवल फलाहार किया जाता है तो कुछ व्रत में एक बार भोजन किया जाता है, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिसमें तय समय तक न तो कुछ खाया जाता है और न ही कुछ पीया जाता है. इसी तरह से व्रत के भोजन को लेकर नियम है की सफेद नमक का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए. वहीं, सेंधा नमक का सेवन वर्जित नहीं होता है.