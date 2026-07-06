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Puja Tips: व्रत में सेंधा नमक का सेवन क्यों नहीं वर्जित, मन और सुख के कारक ग्रहों से क्या है इसका गहरा संबंध? जानें

Sendha Namak In Vrat Puja Tips: व्रत में सेंधा नमक का सेवन किया जाता है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका दो ग्रहों से संबंध है और इसे सात्विक माना जाता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 06, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:52 AM IST
Puja Tips: व्रत में सेंधा नमक का सेवन क्यों नहीं वर्जित, मन और सुख के कारक ग्रहों से क्या है इसका गहरा संबंध? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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