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Puja Tips Mahadev Mantra: सोच में होगी पॉजिटिव और काम में आ रही रुकावटें होंगी दूर, महादेव के इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप!

Mahadev Mantra For Peace Of Mind: नियमित रूप से महादेव के मंत्रों का जाप करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. अंशात मन शांत होता है और सोच में सकारात्मकता आती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 01, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:13 PM IST
Puja Tips Mahadev Mantra: सोच में होगी पॉजिटिव और काम में आ रही रुकावटें होंगी दूर, महादेव के इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप!
Image Credit: Shiva Ji

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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